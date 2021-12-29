Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

В Киеве заработают пункты утилизации елок: список адресов

Мария Степанюк редактор ленты
ялинки

В Киеве с 2022 года будут работать пункты приема елок на утилизацию. Всего их будет 15, и они откроются с 4 января во всех районах столицы.

Пункты приема елок будут работать в будние дни с 7.00 до 21.00 по 31 января включительно.

— В пунктах утилизации деревья измельчают на щепу, используемую для мульчирования лунок вечнозеленых растений, — сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В КГГА также рассказали, что в прошлом году в пункты утилизации было сдано 6,5 тыс. елок.

Сдать елки можно по адресам:

  • КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87-Г;
  • КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58-А;
  • КП УЗН Деснянского района – ул. Электротехническая, 26;
  • КП УЗН Днепровского района – просп. Освободителей, 6;
  • КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26-А;
  • КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61;
  • КП УЗН Подольского района – ул. Дмитриевская, 16;
  • КП УЗН Святошинского района – ул. Бетховена, 8;
  • КП УЗН Соломенского района – ул. Новополевая, 95;
  • КП УЗН Шевченковского района – пер. Герцена, 6;
  • Дарницкое ЛПХ – Бориспольское шоссе, 23 км;
  • Дарницкое ЛПХ – просп. Броварской, 2-А;
  • Дарницкое ЛПХ – ул. Радистов, 1-В;
  • Дарницкое ЛПХ – Никольское лесничество, квартал №35;
  • Дарницкое ЛПХ – Броварское лесничество, квартал №72.

Факты ICTV также рассказывали, как сделать это быстро, а главное стильно, украсить квартиру к Новому году. Декораторы рассказали, что в этом году на пике популярности скандинавский минимализм. Елку можно выбрать живую или искусственную, но украсить ее в меру.

Источник: КГГА

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка