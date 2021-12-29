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У Києві запрацюють пункти утилізації ялинок: перелік адрес

Марія Степанюк редактор стрічки
ялинки

У Києві з 2022 року працюватимуть пункти прийому ялинок на утилізацію. Всього їх буде 15 і вони відкриються з 4 січня у всіх районах столиці.

Пункти прийому ялинок працюватимуть у будні дні з 7.00 до 21.00 до 31 січня включно.

— У пунктах утилізації дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин, – повідомили в Київській міській державній адміністрації.

У КМДА також розповіли, що минулого року в пункти утилізації здали 6,5 тис. ялинок.

Здати ялинки можна за адресами:

  • КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г;
  • КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А;
  • КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26;
  • КП УЗН Дніпровського району – просп. Визволителів, 6;
  • КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А;
  • КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61;
  • КП УЗН Подільського району – вул. Дмитрівська, 16-А;
  • КП УЗН Святошинського району – вул. Бетховена, 8;
  • КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95;
  • КП УЗН Шевченківського району – пров. Герцена, 6;
  • Дарницьке ЛПГ – Бориспільське шосе, 23 км;
  • Дарницьке ЛПГ – просп. Броварський, 2-А;
  • Дарницьке ЛПГ – вул. Радистів, 1-В;
  • Дарницьке ЛПГ – Микільське лісництво, квартал № 35;
  • Дарницьке ЛПГ – Броварське лісництво, квартал № 72.

Факти ICTV також розповідали, як зробити це швидко, а головне стильно, прикрасити квартиру до Нового року. Декоратори розповіли, що цього року на піку популярності скандинавський мінімалізм. Ялинку можна обрати живу або штучну, але прикрасити її в міру.

Джерело: КМДА

Фото: Pexels

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