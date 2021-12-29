У Києві з 2022 року працюватимуть пункти прийому ялинок на утилізацію. Всього їх буде 15 і вони відкриються з 4 січня у всіх районах столиці.
Пункти прийому ялинок працюватимуть у будні дні з 7.00 до 21.00 до 31 січня включно.
— У пунктах утилізації дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин, – повідомили в Київській міській державній адміністрації.
У КМДА також розповіли, що минулого року в пункти утилізації здали 6,5 тис. ялинок.
Здати ялинки можна за адресами:
- КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г;
- КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А;
- КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26;
- КП УЗН Дніпровського району – просп. Визволителів, 6;
- КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А;
- КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61;
- КП УЗН Подільського району – вул. Дмитрівська, 16-А;
- КП УЗН Святошинського району – вул. Бетховена, 8;
- КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95;
- КП УЗН Шевченківського району – пров. Герцена, 6;
- Дарницьке ЛПГ – Бориспільське шосе, 23 км;
- Дарницьке ЛПГ – просп. Броварський, 2-А;
- Дарницьке ЛПГ – вул. Радистів, 1-В;
- Дарницьке ЛПГ – Микільське лісництво, квартал № 35;
- Дарницьке ЛПГ – Броварське лісництво, квартал № 72.
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