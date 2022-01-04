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Факты / Украина / Общество

Как в сказке: на Закарпатье в январе расцвели первые весенние цветы

Наташа Тарчевська редактор ленты
Как в сказке: на Закарпатье в январе расцвели первые весенние цветы

В первые дни 2022 года на Закарпатье появились первые подснежники.

Фотографии свежих и несорванных весенних цветов появились в местных Facebook-сообществах. Автор фото отметил, что нашел подснежники в городе Свалява.

Большинство комментаторов не смогли не сравнить увиденное с сюжетом сказки Самуила Маршака Двенадцать месяцев.

По сюжету, капризная королева приказала своим подданным принести ей корзину с подснежниками в январе, хотя эти цветы появляются в лесах не раньше марта-апреля.

  • Кто бы мог подумать, что сказка станет действительностью! Диво дивное!
  • Природа в календарь не смотрит, а действует по обстоятельствам.
  • Класс! Пришла весна!
  • Под Новый год все сбывается!
  • Так как хотела королева из сказки о Двенадцати месяцах!

Подснежники в Украине

Долгие годы с наступлением весны украинцы традиционно ходили в лес, чтобы принести домой букетик с подснежниками.

Большинство из них срывали цветы неправильно, уничтожая их корни, поэтому во многих регионах Украины подснежники начали исчезать или исчезли совсем.

В 2009 году подснежник был занесен в Красную книгу Украины. С этого времени сбор цветов и выкапывание луковиц в нашей стране запрещено.

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Фото: Jozsef Molnar, Depositphotos

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