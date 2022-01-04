Как в сказке: на Закарпатье в январе расцвели первые весенние цветы

В первые дни 2022 года на Закарпатье появились первые подснежники.

Фотографии свежих и несорванных весенних цветов появились в местных Facebook-сообществах. Автор фото отметил, что нашел подснежники в городе Свалява.

Большинство комментаторов не смогли не сравнить увиденное с сюжетом сказки Самуила Маршака Двенадцать месяцев.

По сюжету, капризная королева приказала своим подданным принести ей корзину с подснежниками в январе, хотя эти цветы появляются в лесах не раньше марта-апреля.

Кто бы мог подумать, что сказка станет действительностью! Диво дивное!

Природа в календарь не смотрит, а действует по обстоятельствам.

Класс! Пришла весна!

Под Новый год все сбывается!

Так как хотела королева из сказки о Двенадцати месяцах!

Подснежники в Украине

Долгие годы с наступлением весны украинцы традиционно ходили в лес, чтобы принести домой букетик с подснежниками.

Большинство из них срывали цветы неправильно, уничтожая их корни, поэтому во многих регионах Украины подснежники начали исчезать или исчезли совсем.

В 2009 году подснежник был занесен в Красную книгу Украины. С этого времени сбор цветов и выкапывание луковиц в нашей стране запрещено.

Фото: Jozsef Molnar, Depositphotos