Як у казці: на Закарпатті у січні зацвіли перші весняні квіти

У перші дні 2022 року на Закарпатті з’явилися перші підсніжники.
Світлини свіжих і незірваних весняних квітів з’явилися у місцевих Facebook-спільнотах. Автор фото зазначив, що знайшов підсніжники у місті Свалява.
Більшість коментаторів не змогли не порівняти побачене із сюжетом відомої казки Самуїла Маршака Дванадцять місяців.
За сюжетом, капризна королева наказала своїм підданим принести їй кошик із підсніжниками у січні, хоча ці квіти з’являються у лісах не раніше березня-квітня.
- Хто би міг подумати , що казка стане дійсністю! Диво дивне!
- Природа в календар не дивиться, а діє за обставинами.
- Клас! Прийшла весна!
- Під Новий рік усе збувається!
- Так як хотіла королева із казки про Дванадцять місяців!
Підсніжники в Україні
Довгі роки із настанням весни українці традиційно ходили до лісу, щоб принести додому букетик із підсніжниками.
Більшість із них зривали квіти неправильно, знищуючи їхнє коріння, через що у багатьох регіонах України підсніжники почали зникати або зникли зовсім.
У 2009 році підсніжник було занесено до Червоної книги України. З того часу збір квітів та викопування цибулин у нашій країні заборонено.
Фото: Jozsef Molnar, Depositphotos