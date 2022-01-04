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Як у казці: на Закарпатті у січні зацвіли перші весняні квіти

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Як у казці: на Закарпатті у січні зацвіли перші весняні квіти

У перші дні 2022 року на Закарпатті з’явилися перші підсніжники.

Світлини свіжих і незірваних весняних квітів з’явилися у місцевих Facebook-спільнотах. Автор фото зазначив, що знайшов підсніжники у місті Свалява.

Більшість коментаторів не змогли не порівняти побачене із сюжетом відомої казки Самуїла Маршака Дванадцять місяців.

За сюжетом, капризна королева наказала своїм підданим принести їй кошик із підсніжниками у січні, хоча ці квіти з’являються у лісах не раніше березня-квітня.

  • Хто би міг подумати , що казка стане дійсністю! Диво дивне!
  • Природа в календар не дивиться, а діє за обставинами.
  • Клас! Прийшла весна!
  • Під Новий рік усе збувається!
  • Так як хотіла королева із казки про Дванадцять місяців!

Підсніжники в Україні

Довгі роки із настанням весни українці традиційно ходили до лісу, щоб принести додому букетик із підсніжниками.

Більшість із них зривали квіти неправильно, знищуючи їхнє коріння, через що у багатьох регіонах України підсніжники почали зникати або зникли зовсім.

У 2009 році підсніжник було занесено до Червоної книги України. З того часу збір квітів та викопування цибулин у нашій країні заборонено.

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Фото: Jozsef Molnar, Depositphotos

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