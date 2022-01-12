Сегодня, 12 января, поступил анонимный звонок о якобы минировании двух станций метро в Киеве, а именно: Площади Льва Толстого и Дворца Спорта.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Эти станции закрыты на вход и выход, кроме того, ограничена пересадка.

В настоящее время проводится проверка подземки, только потом сообщат о возобновлении движения на этих станциях.

Ранее в полицейские участки Днепра, Львова и Одессы поступили сообщения о минировании школ и торговых центров. Более детально читайте в материале.