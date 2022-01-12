В полицейские участки Днепра, Львова и Одессы поступили сообщения о минировании школ и торговых центров.

Так, в Днепре правонарушитель сообщил о том, что в течение дня в учебных заведениях города произойдут взрывы.

— Хочу вам сообщить, что все школы в Днепре заминированы, я убью вас и ваших родных. Я устал терпеть. Сегодня в течение учебного дня произойдет взрыв, — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала Днепр Областной, сейчас эвакуацию в школах города не проводят. В комментариях в соцсетях родители учащихся и представители многих школ сообщают, что пока все спокойно, дети продолжают учиться.

В полиции инцидент комментировать отказываются.

Во Львове из-за сообщений о заминировании всех школ города учеников эвакуируют и отпускают домой.

Как отметили во Львовском горсовете, полицейские получили уведомление о заминировании всех средних школ.

В городском управлении образования говорят, что в этой ситуации все учебные заведения действуют согласно протоколу: родителей учеников младшей школы обзванивают, а старшеклассники продолжат обучение в дистанционном режиме.

В то же время, тщательно обследуют помещения учебных заведений и прилегающие к ним территории на предмет взрывоопасных веществ или предметов.

— Еще не все учебные заведения открылись – учится только часть. Мы действуем по протоколу. Классные руководители обзванивают всех родителей, детей мы эвакуируем на улицу, родители приходят и забирают их домой. Обследуем помещения – на этажах, внутри и снаружи – на наличие каких-либо неизвестных предметов и взрывоопасных материалов. Соответствующие службы осматривают заведения, – рассказала руководитель управления образования Леся Васюта.

В полицию Одессы поступило сообщение о заминировании торговых центров. Правоохранители ищут взрывчатку.

Пресс-служба полиции отмечает, что с целью проверки информации на места происшествий направлены следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

Взрывчатку ищут во всех местных торговых центрах.

Накануне в полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о заминировании школ города.

Учебные заведения проверяли следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, работники управления патрульной полиции и батальон полиции особого назначения.

Кроме того, сообщили о минировании всех торговых центров Киева.

Фото: Днепр Областной