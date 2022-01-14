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Факты / Украина / Общество

РФ готовит провокации против собственных войск, чтобы обвинить в этом Украину – ГУР

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
військова техніка РФ_військові навчання РФ 11 січня 2022

Специальные службы Российской Федерации готовят ряд провокаций против своих же военнослужащих, чтобы обвинить в этом украинскую армию.

Об этом сообщила пресс-служба Главное управление разведки Украины.

— В военные подразделения страны-агрессора и его сателлитов поступают распоряжения о подготовке к таким провокациям. По информации военной разведки Украины 13 января в 3 Отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ в Приднестровском регионе Республики Молдова провели служебное совещание, на котором личному составу было доведено, что с украинской стороны планируются провокации в районе н.п.Колбасна, где дислоцируются артиллерийские подразделения группы войск РФ, — сообщили в ГУР МО.

Приказа о приведение бригады в высшую степень боевой готовности не приходило, однако поступила команда о приведении личного состава к готовности по первой команде выполнять поставленные задачи.

В ГУР отметили, что на сегодня отпуска и увольнения не отменялись, но командирам приказано довести до подчиненных необходимость прибыть в воинскую часть по определенному сигналу.

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