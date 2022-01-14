РФ готує провокації проти власних військ, щоб звинуватити в цьому Україну – ГУР

Спеціальні служби Російської Федерації готують низку провокацій проти своїх військовослужбовців, щоб звинуватити в цьому українську армію.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки України.

– До військових підрозділів країни-агресора та його сателітів надходять розпорядження про підготовку до таких провокацій. За інформацією військової розвідки України, 13 січня у 3 Окремій мотострілецькій бригаді ЗС РФ у Придністровському регіоні Республіки Молдова провели службову нараду, на якій особовому складу було доведено, що з української сторони плануються провокації в районі н.п.Колбасна, де дислокуються артилерійські підрозділи групи військ РФ, – повідомили у ГУР МО.

Наказу про приведення бригади у вищий ступінь бойової готовності не надходило, проте надійшла команда про приведення особового складу до готовності за першою командою виконувати поставлені завдання.

У ГУР зазначили, що на сьогодні відпустки та звільнення не скасовувалися, але командирам наказано довести до підлеглих необхідність прибути до військової частини за певним сигналом.