Тревожный чемоданчик — необходимая вещь на случай возникновения чрезвычайной ситуации, которая требует немедленно покинуть дом из-за угрозы техногенной или природной катастрофы. Факты ICTV рассказывают, что положить в тревожный чемоданчик.

Но в первую очередь надо определиться с формой. Это может быть рюкзак. Желательно яркий водостойкий и с несколькими отделами. Рюкзак — наиболее оптимальный вариант, особенно в случае, когда приходится передвигаться пешком.

Тревожный чемоданчик — состав:

Копии важных документов — водительское удостоверение, паспорт и все, что идентифицирует человека и доказывает права на его имущество (квартиру, автомобиль и т. д.). Кроме того, лучше взять с собой также фотографии ваших близких. Все это нужно сложить в водостойкий пакет. Также сюда можно положить дубликаты ключей. Деньги. Определенный запас должен быть всегда. Это касается и денег, и кредитных средств. Доступ к ним должен быть в любое время. Аптечка. Количество лекарств лучше рассчитать на несколько человек. В аптечку можно взять бинты, лейкопластырь, йод, вату, лекарства от интоксикации (активированный уголь, например), жаропонижающие, лекарства от аллергии, диареи, кишечной инфекции, капли для глаз и порошковые антибиотики. По возможности стоит взять обезболивающее. К лекарствам надо положить инструкции по их употреблению и телефонные номера ваших врачей. Одежда, в частности нижнее белье и носки. Запасные штаны, кофта и дождевой плащ. Не забудьте также о шапке (лучше вязаную), рукавицах и шарфе. Потребуется надежная и удобная обувь. Обязательно возьмите еду — на несколько дней. Это могут быть суповые галеты, консервы, крупа и все остальное, что долго хранится и занимает мало места. Обязательно нужна вода — запас на один-два дня. Советуют брать с собой высококалорийные сладости. Например, шоколад. В рюкзаке должны быть зубная паста и щетка, небольшой кусок мыла, туалетная бумага, сухие и влажные салфетки. Средства для связи. Это может быть радиоприемник и батарейки для него. Конечно, возьмите смартфон — с помощью него можно первое время быть в курсе событий. Должна быть карта и инструкция со временем и местом встречи близких в экстренных ситуациях. Посуда — ложка, кружка, тарелка и миска или котелок. Желательно все железное. Сюда можно положить вещи, которые непременно понадобятся для приготовления пищи. Спички и зажигалка (можно в нескольких экземплярах), мультитул (многофункциональный инструмент, где есть нож, шило, отвертка и т. д.), небольшой топор. Также возьмите скотч, блокнот, карандаш, шнур или веревку, нитки и иголки. Средства для привлечения внимания. Это могут быть свисток, фаер, сигнальная ракета. Также должен быть фонарик и батарейки.

По возможности, если позволяет емкость, можно взять с собой туристическую палатку, спальник и одно-два одеяла с полотенцами. Фактически, для компактности нужно всегда чем-то жертвовать.

Предыдущие десять пунктов должны поместиться в 30-литровый рюкзак. Это и есть содержимое тревожного чемоданчика.