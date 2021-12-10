Что нужно класть в тревожный чемодан в случае опасности — советы спасателей

О возможном российском вторжении сейчас говорят на кухнях, в маршрутках и на улице. Такова уж человеческая натура, что больше всего нас пугают даже не возможные последствия, а неизвестность, утверждают психологи.

Факты ICTV решили подойти к этой теме прагматично. Не нагнетать, а наоборот дать конкретные советы – как унять тревожность и как подготовиться к потенциальной угрозе.

Валерии не страшно. Она это уже пережила около восьми лет назад. Когда с мужем и ребенком пришлось уехать из родного Донецка.

— Первая вещь, которая перестала работать в Донецке – это были банки. У меня было $10 тыс. на депозите у моей мамы, но мы их не могли снять, — рассказала директор по правовым вопросам благотворительного фонда Stabilization Support Services Валерия Вершинина.

Поэтому женщина советует иметь наличные дома и составленные в одну папку документы. А еще – заранее их отсканировать. Это она теперь уже знает, когда сама обожглась.

Если надоедает тревожность, бороться с ней – дело бесполезное, убеждена инструкторша по психологической помощи. Вытеснить беспокойные мысли о чем-то страшном где-нибудь в будущем помогут конкретные действия.

— То есть, если вы переживаете, что с вами может что-нибудь произойти или с вашими близкими, запишитесь на тренинг с первой помощи. Научитесь ее предоставлять. Узнайте, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, — говорит инструктор из первой помощи и первой психологической помощи общества Красного Креста Украины Валентина Черкай.

Чтобы усвоить азы медицинской помощи, нужно хотя бы два дня. Там научат и жгут накладывать, и искусственное дыхание делать.

Спасатели также посоветовали, как правильно собирать тревожный чемодан, который на самом деле должен быть рюкзаком. Говорят, что дорожная сумка не подойдет, ведь нужно, чтобы это давало возможность беспрепятственно ходить.

Туда следует положить деньги, документы, аптечку, воды – по полтора литра на человека, еду необъемную, но калорийную – как орехи или батончики, небьющуюся посуду, минимум одежды — на день два, средства личной гигиены, зажигалку, спички, можно свечу, может понадобиться фонарик, запасные батарейки, мультитул, пассатижи, ножнички, открывалки.

Пригодится и радиоприемник, если исчезнет интернет и мобильная связь. С собой нужно брать не самое ценное, а самое необходимое.

А еще сметать с прилавков соль и туалетную бумагу – нет смысла. Это иллюзия, что мы подготовились. Для самоуспокоения лучше составить план действий и согласовать с родными.

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