В 2021 году органы государственной регистрации актов гражданского состояния зарегистрировали 1 247 497 актовых записей. Среди них – более 270 тыс. рожденных детей и 214 тыс. браков.

По данным Министерства юстиции Украины, за 2021 год на территории Украины родилось 273 772 малыша. Больше всего детей родилось в Киеве (29 768 младенцев).

На втором месте занимает Днепропетровщина с 19 687 малышами, на третьем – Львовщина с 19 548 детьми, на четвертом – Одесщина с 19 437 малышами, на пятом – Харьковщина с 15 581 младенцем.

В течение года 29 587 браков расторгли. Однако 214 012 влюбленных пар официально зарегистрировали свои отношения. Больше всего в Киеве (25 301), Днепропетровской (18 770), Одесской (15 910), Харьковской (15 458) и Львовской (13 706) областях.

Еще 15 861 украинец сменил имя, фамилию или отчество. Больше всего соответствующих записей сделали в Киеве (1 788), Днепропетровской (1 367), Черновицкой (1 367), Харьковской (998) и Одесской (946) областях.

По сравнению с данными 2020 года, возросло количество актовых записей об изменении имени (на 3 433), государственной регистрации (на 46 038) и расторжении браков (на 657 пар больше развелись).