За несвоевременную оплату алиментов на ребенка родители могут нести гражданскую, административную и уголовную ответственность.

По данным Центрального межрегионального управления Министерства юстиции, при наличии задолженности алиментов, общий размер которой превышает сумму платежей за один год, на должника могут наложить штраф в размере 20% от суммы долга.

Если родитель не будет платить алименты два года — тогда ему могут наложить штраф в размере 30% от суммы задолженности.

Когда возникнет долг за три года и более, тогда применяют штраф в размере 50% суммы неуплаченных платежей. Все деньги перечисляют в пользу ребенка, отметили в Минюсте.

В случае просрочки срока уплаты алиментов, родитель имеет право на взыскание пени в размере 1% суммы неуплаченных средств за каждый день со дня, когда возникла такая ситуация.

Взыскатель имеет право на компенсацию для ребенка за просрочку до полного погашения долга или до дня принятия судом решения о взыскании пени (не более 100% задолженности).

Чтобы применить взыскание пени к родителю, должны быть выполнены такие условия: