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В Україні народилося понад 273 тис. дітей у 2021 році

Юля Захарченко редакторка стрічки
В Україні народилося понад 273 тис. дітей у 2021 році

У 2021 році органи державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрували 1 247 497 актових записів. Серед них – понад 270 тис. народжених дітей та 214 тис. шлюбів.

За даними Міністерства юстиції України, за 2021 рік на території України народилися 273 772 малюки. Найбільше дітей народилося у Києві (29 768 немовлят).

На другому місці посідає Дніпропетровщина з 19 687 малюками, на третьому – Львівщина з 19 548 дітьми, на четвертому – Одещина з 19 437 малюками, на п’ятому – Харківщина з 15 581 немовлям.

Протягом року 29 587 шлюбів розірвали. Однак 214 012 закоханих пар офіційно зареєстрували свої стосунки. Найбільше у Києві (25 301), Дніпропетровській (18 770), Одеській (15 910), Харківській (15 458) та Львівській (13 706) областях.

Ще 15 861 українець змінив ім’я, прізвище або по-батькові. Найбільше відповідних записів зробили у Києві (1 788), Дніпропетровській (1 367), Чернівецькій (1 367), Харківській (998) та Одеській (946) областях.

У порівнянні з даними 2020 року, зросла кількість актових записів про зміну імені (на 3 433), державну реєстрацію (на 46 038) та розірвання шлюбів (на 657 пар більше розлучилися).

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Джерело: Мін’юст

Фото: Pexels

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