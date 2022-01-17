В декабре столичные многоэтажки потребили на 16% больше тепла, чем месяцем ранее.

Так, средневзвешенная стоимость отопления составила 26,8 грн/м² против 22,6 грн/м² в ноябре, отмечают в коммунальном предприятии Киевтеплоэнерго.

– При неизменном тарифе основным фактором роста объемов потребления тепла стало снижение температуры воздуха. По данным Укргидрометцентра, в Киеве среднемесячная температура составила -1,6°, что на 6,4° с ниже, чем в ноябре (+4,8°), – отмечают в пресс-службе коммунального предприятия.

Объемы потребления тепловой энергии домами зависят от:

температуры воздуха, в соответствии с которой регулируется температура теплоносителя,

энергоэффективности дома.

– В домах, где проведены мероприятия по энергоэффективности согласно городским программам софинансирования, жители заплатили за отопление в декабре в среднем на 20% меньше, чем в других домах – около 21 грн/м², – уточняют в Киевтеплоэнерго.

В декабре 2021 года, как и с начала отопительного сезона 2021-2022, стоимость 1 Гкал тепла составляла 1 654,41 грн.

Тарифы на отопление для населения остались неизменными в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставки тепловой энергии и горячей воды от 30 сентября 2021 года.

Чтобы не допустить роста тарифов, Киевский городской совет дополнительно выделил из бюджета 2 млрд грн.

Источник: Киевтеплоэнерго

Фото: Киевтеплоэнерго