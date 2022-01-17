У грудні столичні багатоповерхівки спожили на 16% більше тепла, ніж місяцем раніше.

Так, середньозважена вартість опалення склала 26,8 грн/м² проти 22,6 грн/м² в листопаді, зазначають у комунальному підприємстві Київтеплоенерго.

– При незмінному тарифі основним фактором зростання обсягів споживання тепла стало зниження температури повітря. За даними Укргідрометцентру, у Києві середньомісячна температура становила -1,6°, що на 6,4° нижче, ніж у листопаді (+4,8°), – зазначають у прес-службі комунального підприємтва.

Обсяги споживання теплової енергії будинками залежать від:

температури повітря, відповідно до якої регулюється температура теплоносія,

енергоефективності будинку.

– У будинках, де проведені заходи з енергоефективності за міськими програмами співфінансування, мешканці сплатили за опалення у грудні в середньому на 20% менше, ніж в інших будинках – близько 21 грн/м², – уточнюють у Київтеплоенерго.

У грудні 2021 року, як і з початку опалювального сезону 2021-2022, вартість 1 Гкал тепла становила 1 654,41 грн.

Тарифи на опалення для населення лишилися незмінними відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води від 30 вересня 2021 року.

Щоб не допустити зростання тарифів, Київська міська рада додатково виділила з бюджету 2 млрд грн.

Джерело: Київтеплоенерго

Фото: Київтеплоенерго