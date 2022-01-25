На фоне сообщений об угрозе вторжения России в Украину министр обороны Алексей Резников призвал украинцев не паниковать.

Он отметил, что собирать так называемый тревожный чемоданчик не нужно.

– Наши Вооруженные силы готовы дать отпор врагу. Не переживайте, спите спокойно. Нет, не нужно иметь никакого тревожного чемоданчика. Максимум держите у себя необходимые вещи, если ваш ребенок где-нибудь упадет, синяки набьет: вот возьмите купите ему йод, только не больше этого, — сказал министр во время общения с журналистами в Верховной Раде.

24 января секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что сейчас возле украинских границ сосредоточено 109 тыс. российских военных, а также 10-11 тыс. сил сопровождения.

Но, по его словам, этого недостаточно для полномасштабного наступления России. Он подчеркнул, что ситуация контролируемая, и ВСУ готовы дать отпор в случае необходимости.

Тревожный чемоданчик, о котором из-за угрозы возможного вторжения РФ начали все больше говорить, — необходимая вещь в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которая требует немедленно покинуть дом из-за угрозы техногенной или природной катастрофы.

Что нужно положить в тревожный чемоданчик в случае эвакуации – читайте в нашем материале.

Фото: Минобороны