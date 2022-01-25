На тлі повідомлень про загрозу вторгнення Росії в Україну міністр оборони Олексій Резніков закликав українців не панікувати.

Він зазничив, що збирати так звану тривожну валізку не потрібно.

– Наші Збройні сили готові дати відсіч ворогу. Не хвилюйтеся, спіть спокійно. Ні, не потрібно мати жодної тривожної валізки. Максимум тримайте у себе необхідні речі, якщо ваше мале дитя десь упаде, синці наб’є: ось візьміть купіть йому йод, тільки не більше цього, – сказав міністр під час спілкування із журналістами у Верховній Раді.

24 січня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що наразі біля українських кордонів зосереджено 109 тис. російських військових, а також 10-11 тис. сил супроводу.

Але, за його словами, цього недостатньо для повномасштабного наступу Росії. Він наголосив, що ситуація контрольована, і ЗСУ готові дати відсіч у разі необхідності.

Тривожна валіза, про яку через загрозу можливого вторгнення РФ почали все більше говорити, – необхідна річ у разі виникнення надзвичайної ситуації, яка вимагає негайно залишити домівку через загрозу техногенної або природної катастрофи.

Що потрібно покласти в тривожну валізку у разі евакуації – читайте у нашому матеріалі.

Фото: Міноборони