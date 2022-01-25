Главный вывод по итогам заседания СНБО 24 января – нет никаких причин для паники. По крайней мере, эти словами прозвучали сегодня и из уст секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, и премьера Дениса Шмыгаля, руководителей министерств и ведомств, а затем и президента Владимира Зеленского.

Сколько вопросов рассмотрели члены СНБО за два часа, Данилов на брифинге не уточнил, однако они были разделены на три блока – меры нацбезопасности от внутренних и внешних угроз, ситуация в экономике и энергетике, а также противодействие пандемии коронавируса.

Главные тезисы и заявления – в материале на Фактах ICTV.

Есть ли угроза вторжения РФ

Алексей Данилов по-прежнему заверял, что ситуация контролируема, и ВСУ готовы дать отпор в случае необходимости.

Он уточнил, что на сегодняшний день возле украинских границ сосредоточено 109 тыс. российских военных, а также 10-11 тыс. сил сопровождения, однако этого недостаточно для полномасштабного наступления России.

По его мнению, разговоры о массовой эвакуации иностранных дипломатов и их семей из Украины на фоне угрозы вторжения РФ несколько преувеличены.

– На сегодняшний день есть информация из посольства США, то, что они предлагают своим сотрудникам, посольства Великобритании и посольства Австралии. Остальные посольства этим вопросом не занимаются, – подчеркнул Данилов.

Тезисы из выступления Шмыгаля

Премьер Денис Шмыгаль сказал, что угроз украинской экономике нет, разве что может навредить дезинформация.

По его словам, правительство ожидает, что МВФ пересмотрит программу для Украины, и это может произойти уже в феврале.

В то же время, курс доллара колеблется в валютном коридоре, что является одним из главных макроэкономических показателей “здоровой экономики и стабильности”.

Шмыгаль заверил, что тарифы на газ, отопление, горячую воду и электричество останутся неизменными до конца сезона.

Более того, по словам советника Офиса президента Ростислава Шурмы, отопительный сезон пройдет без сбоев, потому что нет дефицита угля, электроэнергии, а газа в хранилищах достаточно для удовлетворения всех потребителей.

С 1 марта пройдет индексация пенсий на 14%. В среднем выплаты пенсионерам увеличатся на 500 грн.

Ситуация с коронавирусом

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует увеличение случаев коронавируса вдвое по сравнению с волной осенью прошлого года.

Однако госпитализаций будет меньше, как и смертей.

Глава Минздрава также сообщил, что на следующей неделе в Украине зарегистрируют препарат от коронавируса Молнупиравир. Поставки ожидаются в течение 7-10 дней.

Дополнительные деньги за бустерную вакцинацию

По итогам заседания СНБО президент Владимир Зеленский заявил, что все под контролем, причин для паники нет – как по ситуации на Донбассе и вокруг прохождения отопительного сезона, так и относительно борьбы с пандемией.

Он пообещал, что в течение февраля пенсионеры смогут использовать средства с єПідтримки на оплату коммунальных услуг.

А украинцам, которые получат бустерную дозу прививки, дополнительно насчитают 500 грн.

Фото: РНБО