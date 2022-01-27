У Луганській області біля оборони однієї з механізованих бригад Збройних Сил України зафіксували спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи окупаційних військ.

За даними штабу Операції об’єднаних сил, ворог відступив на тимчасового окуповану територію завдяки уважності українських військовослужбовців.

За день збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню. На щастя, українські захисники не постраждали від дій окупантів.

У штабі ООС наголосили, що російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію на Донбасі, продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Російська агресія

Вже декілька місяців різноманітні джерела, серед яких є представники іноземної розвідки, повідомляють про нарощування військ Росії біля кордонів України.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний переконаний, що наші військовослужбовці захищатимуть державу до останньої каплі крові.

Війна на Донбасі триває вже вісім років через агресивні дії Росії, проте уряд України робить все, щоб повернути мир та захистити жителів ОРДЛО.