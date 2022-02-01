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Факты / Украина / Общество

В Украину прибыл шестой самолет с боеприпасами от США

Валентина Летяк редактор ленты
літак з боєприпасами від США

84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию – в Украине 1 февраля приземлился уже шестой самолет с военной помощью от США.

Об этом сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников.

– Сутки еще не прошли с прибытия пятой птицы, а мы уже разгружаем шестую! Сегодня в Киев прибыли очередные боеприпасы – 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию, – написал глава ведомства.

По его словам, в целом Украина получила от США уже около 500 тонн оборонного снаряжения.

 

Накануне, вечером 31 января, Украина получила пятую партию военной помощи от Соединенных Штатов Америки. Это также 84 тонны патронов разного калибра.

В рамках военной помощи США выделили Украине дополнительно $200 млн.

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Фото: Олексій Резніков

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