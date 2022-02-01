В Україну прибув шостий літак з боєприпасами від США

84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї – в Україні 1 лютого приземлився вже шостий літак з військовою допомогою від США.

Про це повідомив у Facebook міністр оборони Олексій Резніков.

– Доба ще не минула з прибуття п’ятого птаха, а ми вже розвантажуємо шостого! Сьогодні до Києва прибули чергові боєприпаси – 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї, – написав очільник відомства.

За його словами, загалом Україна отримала від США вже близько 500 тонн оборонної амуніції.

Напередодні, ввечері 31 січня, Україна отримала п’яту партію військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Це також 84 тонни патронів різного калібру.

У рамках військової допомоги США виділили Україні додатково $200 млн.

Фото: Олексій Резніков