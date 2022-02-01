Военная помощь от США: Украина получила 84 тонны патронов разного калибра

Украина получила очередную часть военной помощи от Соединенных Штатов Америки. Более 80 тонн патронов разного калибра прибыли в Киев.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников на своей странице в социальной сети Facebook.

— Ну что ж, пятая птица в Киеве! Еще 84 тонны патронов разного калибра прибыли в Украину из Соединенных Штатов Америки, — отметил он.

Министр обороны добавил, что в ближайшие дни из Соединенных Штатов Америки прибудет еще один груз оборонного снаряжения для Вооруженных Сил Украины.

Поддержка США

С начала 2022 года Украина получила от США несколько грузов военной помощи. В пятницу, 28 января, четвертый по счету самолет с боеприпасами прибыл в Украину от Соединенных Штатов Америки.

Во вторник, 25 января, в рамках военной помощи Украина получила третью часть из США с современным оборудованием и боеприпасами оборонного назначения.

США активно поддерживают Украину на фоне угрозы масштабного вторжения Российской Федерации. В рамках военной помощи США выделили Украине $200 млн дополнительной помощи.