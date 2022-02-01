Враг у границ: как Украина готовится к возможному вторжению

120 тыс. российских военных на границе Украины – это не повод для паники. Такого количества мало для масштабного вторжения, поскольку для отражения агрессии официальный Киев готов мобилизовать до 2,5 млн украинцев. В СНБО уже разработан план эффективной обороны и некоторые секретные приказы уже действуют, однако там прежде всего призывают не паниковать.

– Сохранять максимальный покой, потому что паника – это сестра поражения, а у нас здесь рядом братья такие, как эта сестра, поэтому нам не нужно паниковать, нам нужно спокойно жить и выполнять свои задачи, – заявил в эфире Свободы слова на ICTV секретарь СНБО Алексей Данилов.

Если Россия все же вторгнется, в Украине будет объявлено военное положение. В боевую готовность приведут не только регулярные войска, но и терробороны, резервы и силы специальных операций.

К тому же мировая поддержка Украины сейчас иная, чем восемь лет назад. У нас есть собственное современное вооружение и дополнительно получаем от партнеров. Так что на этот раз противостоять России Украина будет не сама. Но эксперты отмечают, что перспектива вступления Украины в НАТО на ближайшие годы призрачная, поэтому стоит задуматься над отдельным соглашением между Вашингтоном и Киевом об оборонном союзе.

– Я сам не против, чтобы США развили более официальное сотрудничество с Украиной, и это было бы очень разумным и осмотрительным решением. Но мы не должны действовать на основании эмоций. США оказывают беспрецедентное количество помощи оборудованием, учениями, участием в обеспечении кибербезопасности, противодействии диверсиям, дестабилизации из-за коррупции, – отметил заместитель генсекретаря НАТО 2012-2016 годов Александр Вершбоу.

Параллельно с бряцанием оружием на границе Россия пытается расшатать ситуацию внутри Украины. В МВД не исключают, что массовые беспорядки, которые должны были состояться накануне в Киеве и других городах, дело рук Кремля. Также российские спецслужбы стоят за волной минирований. Только за январь правоохранители получили более тысячи сообщений. Цель провокаций – посеять панику в обществе.

В то же время эксперты и чиновники надеются, что удержать Россию удастся благодаря дипломатии и усиленным санкциям. А украинцам советуют привыкать к жизни на пороховой бочке, потому что Кремль еще долго не даст нам спокойно жить и время от времени будет устраивать провокации.

Президент Владимир Зеленский 1 февраля на открытии седьмой сессии Верховной Рады подписал указ об укреплении обороноспособности Украины, которым в частности предусмотрено увеличение в течение следующих трех лет численности ВСУ на 100 тыс. человек и создание 20 дополнительных бригад.

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