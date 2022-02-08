На праздник 8 Марта, который в этом году приходится на вторник, погода в Украине будет преимущественно теплой и влажной.

Предварительный прогноз погоды читайте в материале. Более точный синоптики опубликуют за пять день до Международного женского дня.

В Киеве 8 марта будет облачно, но без осадков. Температура воздуха ночью +2, днем – до +7.

Немого теплее в Одессе. Ночью здесь +4, днем +8 градусов. Возможен небольшой дождь.

В Харькове тоже дождь, ночью около нуля, днем +5 градусов.

Осадки прогнозируют в Днепре. Ночью перед 8 марта +2, днем потеплеет до +7.

Облачно с прояснениями во Львове, без осадков. Ночная температура +1, дневная повысится до +8.

Самым теплым и сухим на 8 марта будет Ужгород. Ночью +2, днем – до +10.

2 февраля сурок Тимко из Харьковской области традиционно дал прогноз на весну 2022 года.

Грызун не увидел свою тень. Это значит, что весна придет по расписанию, однако погода будет нестабильной и прохладной.

Источник: Gismeteo