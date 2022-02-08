На праздник 8 Марта, который в этом году приходится на вторник, погода в Украине будет преимущественно теплой и влажной.
Предварительный прогноз погоды читайте в материале. Более точный синоптики опубликуют за пять день до Международного женского дня.
В Киеве 8 марта будет облачно, но без осадков. Температура воздуха ночью +2, днем – до +7.
Немого теплее в Одессе. Ночью здесь +4, днем +8 градусов. Возможен небольшой дождь.
В Харькове тоже дождь, ночью около нуля, днем +5 градусов.
Осадки прогнозируют в Днепре. Ночью перед 8 марта +2, днем потеплеет до +7.
Облачно с прояснениями во Львове, без осадков. Ночная температура +1, дневная повысится до +8.
Самым теплым и сухим на 8 марта будет Ужгород. Ночью +2, днем – до +10.
2 февраля сурок Тимко из Харьковской области традиционно дал прогноз на весну 2022 года.
Грызун не увидел свою тень. Это значит, что весна придет по расписанию, однако погода будет нестабильной и прохладной.
Источник: Gismeteo