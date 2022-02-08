На свято 8 Березня, яке цього року припадає на вівторок, погода в Україні переважатиме тепла та волога.

Попередній прогноз погоди читайте у матеріалі. Точніший синоптики опублікують за п’ять днів до Міжнародного жіночого дня.

У Києві 8 березня хмарно, але без опадів. Температура повітря вночі +2, вдень – до +7.

Трохи тепліше в Одесі. Вночі тут +4, удень +8 градусів. Невеликий дощ.

У Харкові також дощ, вночі близько нуля, вдень +5 градусів.

Опади прогнозують у Дніпрі. Вночі перед 8 березня +2, вдень потеплішає до +7.

Мінлива хмарність, без опадів у Львові. Нічна температура +1, денна підвищиться до +8.

Найтеплішим і найсухішим на 8 березня буде Ужгород. Вночі +2, вдень – до +10.

2 лютого бабак Тимко з Харківської області традиційно дав прогноз на весну 2022 року.

Гризун не побачив своєї тіні. Це означає, що весна прийде за розкладом, проте погода буде нестабільною і прохолодною.

Джерело: Gismeteo