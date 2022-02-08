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Факты / Украина / Общество

Вакцинированные украинцы старше 60 лет получат современные смартфоны — Зеленский

Марта Бондаренко редактор ленты
Apple смартфон

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что вскоре все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат от государства новые современные смартфоны.

По словам Зеленского, к сожалению, не все пожилые люди умеют и могут пользоваться смартфоном, так же, как и интернетом.

— Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей. А весной запускаем новую обширную государственную программу – все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат новые, современные смартфоны и льготный тариф, – сказал глава государства во время конференции в рамках Дія.Саміт 2022.

Как подчеркивает президент, цель такой инициативы — предоставить доступ к цифровым технологиям всем гражданам Украины.

Государство в смартфоне для всех. Возможность для всех оказывать влияние на процессы в государстве. Это народовластие в максимально широкой форме – это офлайн и онлайн, – отметил Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине запускают Дія.City – специальный правовой режим, цель которого — создать комфортные условия для всех, кто работает в ИТ-отрасли.

Фото: Depositphotos

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