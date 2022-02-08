Президент України Володимир Зеленський анонсував, що невдовзі усі вакциновані українці, старші за 60 років, отримають від держави нові сучасні смартфони.

За словами Зеленського, на жаль, не усі люди похилого віку вміють і можуть користуватися смартфоном, так само як і інтернетом.

– Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку. А навесні запускаємо нову велику державну програму – усі вакциновані українці, старші за 60 років, отримають нові, сучасні смартфони і пільговий тариф, – сказав очільник держави під час конференції в рамках Дія.Саміт 2022.

Як наголошує президент, така ініціатива має на меті надати доступ до цифрових технологій усім громадянам України.

Держава у смартфоні для всіх. Можливість для всіх впливати на процеси у державі. Це народовладдя у максимально широкій формі – це офлайн і онлайн, – зазначив Володимир Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні запускають Дія.Citi – спеціальний правовий режим, який має на меті створити комфортні умови для всіх, хто працює в ІТ-сфері.