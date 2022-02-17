Утром 17 февраля пророссийские боевики, находясь на неподконтрольной Украине территории Донбасса, обстреляли Станицу Луганскую.

Один из артиллерийских снарядов врага попал в детский сад, где в это время малыши готовились к завтраку.

Начальник отдела по связям с общественностью одной из воинских частей ВСУ рассказал Фактам ICTV, с чего началось утро в Станице Луганской.

Сегодня утром, около восьми часов, со стороны противника была применена тяжелая артиллерия. Именно здесь (указывает на поврежденное здание детсада. – Ред.) мы можем наблюдать попадание 122-мм артиллерийского снаряда. Во время обстрела в помещении на втором этаже находились около 20 детей, которые были там на завтраке. Как только начался обстрел, всех их эвакуировали в ближайшее бомбоубежище, расположенное в подвале пятиэтажки.

Военный также отметил, что второй артснаряд буквально перелетел через здание детского сада и попал в детскую игровую площадку.

По его информации, потерь среди военных ВСУ нет. С легкой контузией в больницу доставили троих работников детского сада.

Сирены и эвакуация

Журналистам одного телеканала удалось пообщаться с матерью ребенка, который находился в садике на момент обстрела. По словам Елены, ей было очень страшно за детей, а бежать в подвал пришлось в домашней обуви.

После завтрака – в бомбоубежище: что рассказали очевидцы об обстреле садика в Станице Луганской / 2 фотографии

Я была на работе. Здесь начались обстрелы. Позвонили по телефону и сказали, что попали в сад. Конечно, я сразу позвонила воспитательнице. Потом услышала пожарную сирену. Воспитательница мне сказала, чтобы я как можно забрала детей. Я забрала ребенка, еще были слышны обстрелы. Я ее даже не обувала. В тапочках сбежали, живем через дорогу. Сидели потом в подвале. Ребенок сейчас чувствует себя нормально, но, конечно, плакал. Плакала… Страшно было.

Одна из работниц детского сада, получившая в результате артобстрела оккупантов легкую контузию, подтвердила, что снаряд приземлился прямо под окном физкультурного зала. Именно там сразу после завтрака должны были находиться воспитанники детского сада.

После завтрака – в бомбоубежище: что рассказали очевидцы об обстреле садика в Станице Луганской / 2 фотографии

Мы сначала не поняли, что это обстрел. Когда произошел взрыв и полетело стекло, появился дым – тогда мы уже все поняли. Внутри было 18 работников и, как посчитала медсестра, около 20 детей. Три человека у нас пострадали, контузия у нас. Возили всех в больницу. Сейчас звенит в ушах, в голове, на правую сторону сейчас не чувствую ничего.

Реакция местных властей

В день обстрела ситуацию прокомментировал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Он выразил возмущение действиями боевиков, которые, пренебрегая Минскими договоренностями, открывают огонь не только в сторону украинских военных, но и маленьких детей.

— Враг пренебрегает какими-либо договоренностями и открывает огонь по детям. К счастью, никто из них не пострадал… Им (боевикам. — Ред.) безразлично, что могли пострадать мальчики и девочки, персонал заведения! Ради провокации российские наемники способны на все, – заявил Сергей Гайдай.

Руководитель Луганской ОГА также добавил, что уже через час после обстрела детского сада артиллерийский снаряд попал в школу Врубовки. На тот момент в здании находились 30 учеников и 14 человек персонала.

Детальнее об обострении ситуации на Донбассе 17 февраля и все, что известно об обстрелах — в материале Фактов ICTV.