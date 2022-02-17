После завтрака – в бомбоубежище: что рассказали очевидцы об обстреле садика в Станице Луганской

Утром 17 февраля пророссийские боевики, находясь на неподконтрольной Украине территории Донбасса, обстреляли Станицу Луганскую.
Один из артиллерийских снарядов врага попал в детский сад, где в это время малыши готовились к завтраку.
Начальник отдела по связям с общественностью одной из воинских частей ВСУ рассказал Фактам ICTV, с чего началось утро в Станице Луганской.
Сегодня утром, около восьми часов, со стороны противника была применена тяжелая артиллерия. Именно здесь (указывает на поврежденное здание детсада. – Ред.) мы можем наблюдать попадание 122-мм артиллерийского снаряда. Во время обстрела в помещении на втором этаже находились около 20 детей, которые были там на завтраке. Как только начался обстрел, всех их эвакуировали в ближайшее бомбоубежище, расположенное в подвале пятиэтажки.
Военный также отметил, что второй артснаряд буквально перелетел через здание детского сада и попал в детскую игровую площадку.
По его информации, потерь среди военных ВСУ нет. С легкой контузией в больницу доставили троих работников детского сада.
Сирены и эвакуация
Журналистам одного телеканала удалось пообщаться с матерью ребенка, который находился в садике на момент обстрела. По словам Елены, ей было очень страшно за детей, а бежать в подвал пришлось в домашней обуви.
Я была на работе. Здесь начались обстрелы. Позвонили по телефону и сказали, что попали в сад. Конечно, я сразу позвонила воспитательнице. Потом услышала пожарную сирену. Воспитательница мне сказала, чтобы я как можно забрала детей. Я забрала ребенка, еще были слышны обстрелы. Я ее даже не обувала. В тапочках сбежали, живем через дорогу. Сидели потом в подвале. Ребенок сейчас чувствует себя нормально, но, конечно, плакал. Плакала… Страшно было.
Одна из работниц детского сада, получившая в результате артобстрела оккупантов легкую контузию, подтвердила, что снаряд приземлился прямо под окном физкультурного зала. Именно там сразу после завтрака должны были находиться воспитанники детского сада.
Мы сначала не поняли, что это обстрел. Когда произошел взрыв и полетело стекло, появился дым – тогда мы уже все поняли. Внутри было 18 работников и, как посчитала медсестра, около 20 детей. Три человека у нас пострадали, контузия у нас. Возили всех в больницу. Сейчас звенит в ушах, в голове, на правую сторону сейчас не чувствую ничего.
Реакция местных властей
В день обстрела ситуацию прокомментировал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Он выразил возмущение действиями боевиков, которые, пренебрегая Минскими договоренностями, открывают огонь не только в сторону украинских военных, но и маленьких детей.
— Враг пренебрегает какими-либо договоренностями и открывает огонь по детям. К счастью, никто из них не пострадал… Им (боевикам. — Ред.) безразлично, что могли пострадать мальчики и девочки, персонал заведения! Ради провокации российские наемники способны на все, – заявил Сергей Гайдай.
Руководитель Луганской ОГА также добавил, что уже через час после обстрела детского сада артиллерийский снаряд попал в школу Врубовки. На тот момент в здании находились 30 учеников и 14 человек персонала.
Детальнее об обострении ситуации на Донбассе 17 февраля и все, что известно об обстрелах — в материале Фактов ICTV.