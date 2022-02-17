Вранці 17 лютого проросійські бойовики, перебуваючи на непідконтрольній Україні території Донбасу, обстріляли місто Станиця Луганська.

Один із артилерійських снарядів ворога поцілив у дитячий садочок, де в цей час малюки готувалися до сніданку.

Начальник відділу зв’язків із громадськістю однієї з військових частин ЗСУ розповів Фактам ICTV, з чого розпочався ранок у Станиці Луганській.

Сьогодні вранці, близько восьмої години, з боку противника було застосовано важку артилерію. Саме тут (показує на пошкоджену будівлю дитсадка. – Ред.) ми можемо спостерігати попадання 122-мм артилерійського снаряду. Під час обстрілу в приміщенні на другому поверсі перебувало близько 20 дітей, які були там на сніданку. Як тільки розпочався обстріл, усіх їх евакуювали до найближчого бомбосховища, розташованого у підвалі п’ятиповерхівки.

Військовий також зазначив, що другий артснаряд буквально перелетів через будівлю дитячого садка і влучив у дитячий ігровий майданчик.

За його інформацією, втрат серед військових ЗСУ немає. Із легкою контузією до лікарні доправили трьох працівників дитячого садка.

Сирени та евакуація

Журналістам одного із телеканалів вдалося поспілкуватися з матір’ю дитини, яка перебувала у садочку на момент обстрілу. За словами Олени, їй було дуже страшно за дітей, а втікати до підвалу довелося у домашньому взутті.

Після сніданку – у бомбосховище: що розповіли очевидці про обстріл садочка у Станиці Луганській / 2 фотографии

Я була на роботі. Тут почався обстріл. Зателефонували і сказали, що поцілили у садок. Звичайно, я одразу зателефонувала виховательці. Потім почула пожежну сирену. Вихователька мені сказала, щоб я якомога швидше забрала дітей. Я забрала дитину, ще були чутні обстріли. Я її навіть не взувала. У тапочках втекли, живемо через дорогу. Сиділи потім у підвалі. Дитина зараз почувається нормально, але, звичайно, плакала. Плакала… Страшно було.

Одна із працівниць дитячого садка, яка внаслідок артобстрілу окупантів отримала легку контузію, підтвердила, що снаряд приземлився прямо під вікном фізкультурного залу. Саме там одразу після сніданку мали перебувати вихованці дитсадка.

Після сніданку – у бомбосховище: що розповіли очевидці про обстріл садочка у Станиці Луганській / 2 фотографии

Ми спочатку не зрозуміли, що це обстріл. Коли стався вибух і полетіло скло, з’явився дим – тоді ми вже все зрозуміли. Всередині було 18 працівників і, як порахувала медсестра, близько 20 діток. Троє людей у нас постраждало, контузія у нас. Возили усіх до лікарні. Зараз дзвенить у вухах, в голові, на праву сторону зараз не відчуваю нічого.

Реакція місцевої влади

У день обстрілу ситуацію прокоментував очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай. Він висловив обурення діями бойовиків, які, нехтуючи Мінськими домовленостями, відкривають вогонь не лише в бік українських військових, а й по маленьких дітях.

– Ворог нехтує будь-якими домовленостями та відкриває вогонь по дітях. На щастя, ніхто з них не постраждав… Їм (бойовикам – Ред.) байдуже, що могли постраждати хлопчики та дівчатка, персонал закладу! Заради провокації російські найманці здатні на все, – заявив Сергій Гайдай.

Очільник Луганської ОДА також додав, що вже за годину після обстрілу дитячого садка артилерійський снаряд влучив у школу Врубівки. На той момент у будівлі було 30 учнів та 14 осіб персоналу.

Детальніше про загострення ситуації на Донбасі 17 лютого та все, що відомо про обстріли – у матеріалі Фактів ICTV.