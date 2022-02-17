Большая провокация: Зеленский отреагировал на обстрел детсада в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрел детского сада, произошедший 17 февраля в Станице Луганской, это большая провокация.

– Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице – это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине – их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором, – написал президент Украины у себя в Twitter.

Он добавил, что необходим “действенный механизм фиксации” всех нарушений тишины в ОРДЛО.

Напомним, российские оккупационные войска обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую, один из снарядов попал в детский садик, где в это время находились малыши.

Предварительно стало известно, что дети не пострадали, но трое сотрудников получили контузии.