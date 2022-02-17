Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, сохраняйте спокойствие и концентрацию внимания. От ваших действий косвенно зависит, сколько времени понадобится для разрешения кризиса и минимизации последствий от него.

Помните: при любых обстоятельствах эмоции – ваш самый большой враг. Не паникуйте, сфокусируйтесь на более важных вещах и не реагируйте на возможные провокации.

Не рассказывайте о своих будущих действиях и планах малознакомым людям, иначе они могут использовать их против вас. Следует всегда иметь с собой документы и деньги – лучше хранить их в разных карманах, чтобы иметь больше шансов их уберечь.

Важно: нужно иметь записи с группой крови (свою и родственников) и данные о проблемах со здоровьем (в частности, об аллергии на медикаменты или хронические болезни).

Ни в коем случае не нужно носить камуфлированную одежду – лучше оденьтесь в вещи темных цветов, которые не привлекают внимания. Избегайте любых символов или надписей, так как их могут неправильно трактовать.

Узнайте, где расположены хранилища, укрытия или другие малодоступные места, куда можно укрыться от опасности. Не пытайтесь спорить с вооруженными людьми, фотографировать или что-то записывать в их присутствии – это поможет избежать возможных провокаций.

Попытайтесь сообщить правоохранительным органам о захвате помещения и возможных заложниках. Старайтесь сделать это незаметно, чтобы не вызвать лишних подозрений и внимания временных оккупантов.

Если вы услышали официальную информацию от органов власти или правоохранителей, передайте ее людям рядом. Помните – прежде всего нужно сохранить свою жизнь и здоровье тех, кто оказался с вами в помещении.

При появлении вооруженных людей старайтесь их не провоцировать и сохранять спокойствие. Старайтесь не допустить, чтобы кто-нибудь пострадал.

Во время обстрелов укройтесь в ближайшем хранилище или укрытии. Не выходите еще некоторое время после окончания обстрела. Если рядом с вами ранен человек, окажите ему первую необходимую помощь. Не пытайтесь это делать, пока не завершился обстрел.

Не приближайтесь к окнам, если услышали выстрелы. Не демонстрируйте оружие или похожие предметы. Никогда не брошенное заброшенное оружие и боеприпасы — они могут внезапно взорваться и травмировать вас.

При выходе из помещений соблюдайте правила правой руки – пропускайте вперед людей, нуждающихся в помощи. С помощью этого можно избежать лишней давки.