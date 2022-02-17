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Факты / Украина / Общество

Что делать в случае захвата помещений – советы

Юля Захарченко редактор ленты
Что делать в случае захвата помещений – советы

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, сохраняйте спокойствие и концентрацию внимания. От ваших действий косвенно зависит, сколько времени понадобится для разрешения кризиса и минимизации последствий от него.

Помните: при любых обстоятельствах эмоции – ваш самый большой враг. Не паникуйте, сфокусируйтесь на более важных вещах и не реагируйте на возможные провокации.

Не рассказывайте о своих будущих действиях и планах малознакомым людям, иначе они могут использовать их против вас. Следует всегда иметь с собой документы и деньги – лучше хранить их в разных карманах, чтобы иметь больше шансов их уберечь.

Важно: нужно иметь записи с группой крови (свою и родственников) и данные о проблемах со здоровьем (в частности, об аллергии на медикаменты или хронические болезни).

Ни в коем случае не нужно носить камуфлированную одежду – лучше оденьтесь в вещи темных цветов, которые не привлекают внимания. Избегайте любых символов или надписей, так как их могут неправильно трактовать.

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Узнайте, где расположены хранилища, укрытия или другие малодоступные места, куда можно укрыться от опасности. Не пытайтесь спорить с вооруженными людьми, фотографировать или что-то записывать в их присутствии – это поможет избежать возможных провокаций.

Попытайтесь сообщить правоохранительным органам о захвате помещения и возможных заложниках. Старайтесь сделать это незаметно, чтобы не вызвать лишних подозрений и внимания временных оккупантов.

Если вы услышали официальную информацию от органов власти или правоохранителей, передайте ее людям рядом. Помните – прежде всего нужно сохранить свою жизнь и здоровье тех, кто оказался с вами в помещении.

При появлении вооруженных людей старайтесь их не провоцировать и сохранять спокойствие. Старайтесь не допустить, чтобы кто-нибудь пострадал.

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Во время обстрелов укройтесь в ближайшем хранилище или укрытии. Не выходите еще некоторое время после окончания обстрела. Если рядом с вами ранен человек, окажите ему первую необходимую помощь. Не пытайтесь это делать, пока не завершился обстрел.

Не приближайтесь к окнам, если услышали выстрелы. Не демонстрируйте оружие или похожие предметы. Никогда не брошенное заброшенное оружие и боеприпасы — они могут внезапно взорваться и травмировать вас.

При выходе из помещений соблюдайте правила правой руки – пропускайте вперед людей, нуждающихся в помощи. С помощью этого можно избежать лишней давки.

Фото: Depositphotos, СБУ

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