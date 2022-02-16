В то время, когда весь мир говорит о возможном наступлении России на Украину, украинцы все больше интересуются, что делать, в случае проявлений гибридной войны.

Военные же эксперты говорят, враг будет пытаться помешать коммуникации власти, граждан и распространить панику, поэтому связь может исчезнуть одним из первых.

К тому же, для отключения сети и войны не нужно.

Сложные погодные условия, отсутствие электроэнергии, технический сбой в работе системы или кражи кабелей, все это может побудить отсутствие интернет и мобильной связи.

Во время одного из заседаний СНБО в Харькове 11 февраля секретарь Алексей Данилов заверил: в случае полномасштабного вторжения России власти не намерены отключать мобильный интернет и связь.

— Мы точно ни интернет, ни мобильную связь отключать не собираемся. Более того, мы стараемся сделать все возможное, чтобы никакого вторжения не произошло, – отметил секретарь СНБО.

Факты ICTV расспросили крупнейших операторов мобильной и стационарной связи о готовности к чрезвычайным ситуациям.

Вмешательство в работу мобильной и интернет-связи

Просторный офис компании, у которой 19 млн абонентов. Специалисты Vodafone Украина постоянно готовятся к возможным угрозам.

Проблемы могут возникнуть и во время сложных погодных условий, и во время чрезвычайных ситуаций, когда энергоснабжение нестабильное.

— Мобильная связь – это оборудование, базовые станции, коммутаторы и каналы связи. Оборудование работает на электричестве, поэтому, если нет электричества, нет источников питания. В таком случае и мобильной связи не будет, — отмечает пиар-директор компании Виктория Рубан.

На такой случай специалисты используют резервные каналы и источники питания. Это позволяет как можно быстрее восстановить связь абонентам.

Когда два года назад в поселок Новые Санжары привезли эвакуированных граждан из Уханя, в медцентре, где их оставили на обсервацию, практически не было покрытия.

Оператору пришлось применять передвижную мобильную станцию и дизель-генераторы. Через несколько часов эвакуированные и медики имели качественную связь и быстрый интернет.

Такую станцию можно применять в местах, где вышло из строя оборудование, обрыв сети, или когда преступники повреждают оптику, во время массовых мероприятий, либо когда оборудование не выдерживает нагрузки и требуется усиление.

Это оборудование обеспечивает дополнительный трафик и увеличивает покрытие.

Но есть два фактора, против которых мобильные операторы бессильны.

Первый — это длительное отсутствие электроэнергии. Второй фактор — если враг будет пытаться повредить радиосигналом.

— Мобильная связь работает на определенных частотах. Частоты можно глушить, есть определенное оборудование, которое используют различные службы, для того чтобы повредить сигналу. Если сигнал будут глушить, он пропадет. Но оборудование имеет определенный диаметр, точнее, радиус действия, — говорит Виктория Рубан.

Специалист успокаивает: это означает, что враг не сможет одновременно помешать работе сети по всей территории страны.

— Сеть строится таким образом, чтобы были резервные варианты, например, резервные каналы передачи данных. Мы умеем перераспределять трафик между различными базовыми станциями, которые находятся очень далеко от абонента. Это специальное программное обеспечение по использованию искусственного интеллекта, оно позволяет обеспечить очень стабильную работу сети. Мы все время в режиме онлайн анализируем ситуацию, мониторим. Мы видим, что происходит на сети, мы все контролируем, — отмечает Рубан.

Пропала мобильная связь, проверяйте стационарную

Октябрь-2018, происходят взрывы боеприпасов на военных складах в Ичне. Пограничники информируют, что за несколько дней до чрезвычайной ситуации в части Черниговской области были отключены все мобильные системы связи.

Чтобы обеспечить систему оповещения населения об эвакуации, привлекают работников оператора фиксированной связи.

Оперативные бригады Укртелекома предоставляют линии для ГСЧС и правительства. Связью обеспечивают бомбоубежище в Ичне.

Фиксированную телефонию считают более устойчивой при чрезвычайной ситуации. Речь идет о так называемых стационарных телефонах или интернет-связи, когда оптику проводят непосредственно к дому.

— Большинство кабелей фиксированной связи в городах находятся в кабельной канализации, фактически, под землей. Она достаточно защищена от внешних вмешательств, потому что проводится в здание через подвальные помещения. Такую связь очень трудно повредить специальным радиосигналом, — отмечает представитель АО Укртелеком Михаил Шуранов.

Стационарными телефонами сейчас пользуются 1,5 млн украинцев. Примерно 8 млн – услугами фиксированного интернета.

Среди важных преимуществ — позвонить можно будет, даже при условии, что дома нет ни одного источника тока.

Питание обеспечивает АТС. Благодаря резервным генераторам удастся на определенное время удержать подключение связи. Такой телефон могут использовать в случае оповещения населения.

— Если у абонента установлен обычный телефон, не электрический, и при этом мы имеем возможность снабжать электричеством АТС, он будет работать столько, сколько на АТС будет питания, — отмечает Михаил Шуранов.

Но и здесь есть нюансы. Самым большим врагом стационарной связи сейчас являются воры медного кабеля.

Только в прошлом году зафиксировали до 8 тыс. инцидентов с повреждением сети. И до сих пор не всем абонентам удалось подключить связь.

— Это проблема атак на сети фиксированных операторов. То есть злоумышленники пытаются украсть медный кабель, который является устаревшим элементом сети, но еще используется до сих пор. Его очень трудно восстановить, это очень большие инвестиции, — говорит Михаил Шуранов.

Какой связью будет пользоваться руководство государства

Есть в Украине связь, которую невозможно прослушать, она надежна и защищена. Именно ее использует высшее руководство государства, а обеспечивает отдельная структура – Госспецсвязи.

Все официальные переговоры президента с мировыми лидерами обеспечивает именно она. Она также налаживает коммуникацию для чиновников, аппарата Верховной Рады.

— Сообщения проходят определенные изменения, которые защищают их от прослушивания, — говорит директор департамента планирования применения органов и подразделений и специальной связи администрации Госспецсвязи Юрий Синяк.

Правительственную связь невозможно прослушать, ее системы и сети защищены средствами криптографической и технической защиты информации. Они имеют множество сигнализаций, за показателями которых круглосуточно следят администраторы сетей.

В случае срабатывания сигнализации принимают неотложные меры, правда, какие именно – государственная тайна.

Этой структуре под силу организовать связь не только в кабинетах чиновников, но и в полевых условиях.

С началом российской агрессии подразделения Госспецсвязи сосредоточены на передовой.

Их задача — обеспечить коммуникацию президента, министров, председателей областных государственных администраций и других государственных органов с воинскими подразделениями в районе проведения ООС.

— Мы работаем 24/7, во время кризисных ситуаций, чрезвычайных положений, на особый период просто определены еще дополнительные функции, задачи, которые мы выполняем. Мы за эти годы не только модернизировали нашу систему, но и нарастили ее способности. Это позволяет нам выполнять задачи непосредственно без привлечения украинских операторов связи, — уверяет генерал-майор Юрий Синяк.

В случае объявления военного положения такие же полевые узлы за считанные часы можно развернуть по всей Украине, чтобы во время эскалации высшее руководство смогло вести переговоры.

Комплексные аппараты предоставляют защищенную радио, спутниковую и оптоволоконную связь. Если один из пунктов управления будет поражен, координация автоматически будет осуществляться с другого.

— В особый период в первую очередь будут обеспечены связью должностные лица, которые должны осуществить свои функции и задачи по управлению в кризисных ситуациях. Это областные государственные администрации, по отдельным распоряжениям — районные администрации, соответствующие учреждения, например, объекты критической инфраструктуры, — говорит Синяк.

Что делать украинцам. Несколько простых правил от военного эксперта

Чтобы успокоить рядовых украинцев, волонтер, офицер резерва ВСУ Мирослав Гай для локальной связи советует приобрести недорогие рации. Такие использовали военные на фронте и участники АТО.

— У меня дома их шесть. На семью, и две запасные, которые я использую как дополнительные заряженные аккумуляторы, а это восемь часов связи. Радиус в городе 1 км, поэтому вы не потеряетесь в толпе. Смартчасов и телефонов не будет. Связь — это жизнь, как и вода. Еще нужен обычный радиоприемник. Я имею от Красного Креста. Радиоприемник сообщит, куда идти за гуманитарной помощью, — отмечает Мирослав Гай.

Но что бы ни случилось, важно не паниковать. При современных условиях перебои со связью могут быть непродолжительными.

Не дожидаясь никаких угроз врага, гражданские операторы и военные связисты продолжают проверку собственных средств и сетей. О дальнейших действиях, в случае чрезвычайных ситуаций, они готовы предупреждать население.