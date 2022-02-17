Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, зберігайте спокій та концентрацію уваги. Від ваших дій опосередковано залежить, скільки часу знадобиться для вирішення кризи та мінімізації наслідків від неї.

Пам’ятайте: за будь-яких обставин емоції – ваш найбільший ворог. Не панікуйте, сфокусуйтеся на важливіших речах та не реагуйте на можливі провокації.

Не розповідайте про свої майбутні дії та плани малознайомим людям, інакше вони можуть використати їх проти вас. Варто завжди мати з собою документи та гроші – краще зберігати їх у різних кишенях, щоб було більше шансів їх вберегти.

Важливо: потрібно мати записи з групою крові (своєї та родичів) та дані щодо проблем зі здоров’ям (зокрема про алергію на медикаменти або хронічні хвороби).

В жодному разі не треба носити камуфльований одяг – краще одягніть речі темних кольорів, які не привертають уваги. Уникайте будь-яких символів чи написів, тому що їх можуть неправильно трактувати.

Дізнайтеся, де розташовані сховища, укриття або інші малодоступні місця, куди можна заховатися від небезпеки. Не намагайтеся сперечатися з озброєними людьми, фотографувати чи щось записувати в їхній присутності – це допоможе уникнути можливих провокацій.

Спробуйте повідомити правоохоронним органам про захоплення приміщення та можливих заручників. Намагайтеся зробити це непомітно, щоб не викликати зайвих підозр та уваги тимчасових окупантів.

Якщо ви почули офіційну інформацію від органів влади або правоохоронців, передайте її людям поруч. Пам’ятайте – перш за все потрібно зберегти своє життя та здоров’я тих, хто опинився з вами у приміщенні.

У разі появи озброєних людей краще їх не провокувати та зберігайте спокій. Намагайтеся не допустити, щоб хтось постраждав.

Під час обстрілів сховайтеся у найближчому сховищі або укритті. Не виходьте ще деякий час після закінчення обстрілу. Якщо поряд з вами поранено людину, надайте їй першу необхідну допомогу. Не намагайтесь це робити, поки не завершився обстріл.

Не наближайтесь до вікон, якщо почули постріли. Не демонструйте зброю або схожі предмети. Ніколи не підбирайте покинуту зброю та боєприпаси – вони можуть раптово вибухнути та травмувати вас.

Під час виходу з приміщень дотримуйтесь правила правої руки – пропускайте вперед людей, які потребують допомоги. Так можна уникнути зайвої тисняви.