Октябрь, 27 в 13:02

В случае чрезвычайных ситуаций главным сигналом оповещения об их возникновении является “Внимание всем!”. Речь идет о тревожных сиренах, которые должны предупредить граждан об опасности. Именно такие сигналы воздушной тревоги разбудили сотни тысяч украинцев на рассвете 24 февраля.

Как звучит сигнал Воздушная тревога и каким является алгоритм действий в случае его включения – далее в материале.

Онлайн-карта воздушных тревог в Украине

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Воздушная тревога: как звучит сигнал и что означает

Воздушная тревога, которую мы слышим уже в течение двух недель – это сигнал “Внимание всем!”, который сообщает об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций общегосударственного уровня (например, техногенного или военного характера).

Есть разные виды чрезвычайных ситуаций: аварии на радиационно опасных или химически опасных объектах; стихийные и погодные явления (землетрясение, наводнение и т.п.); угроза химического или радиоактивного заражения; воздушная опасность и т.д.

Задачами этого сигнала являются: привлечение внимания населения; предупреждение об аварии, пожаре, катастрофе и т.д.

Сигнал “Внимание всем!” звучит как вой тревожной сирены или отрывистые гудки промышленных объектов, транспортных средств.

Как подается сигнал Воздушной тревоги

Уведомление граждан о чрезвычайной ситуации осуществляется через: абонентские радиоточки, уличные громкоговорящие устройства, электрические сирены, системы автоматизированного вызова, передвижные автомобили, оснащенные громкоговорителями, через сети радиовещательных станций и телевидения (это прописано в постановлении Кабинета министров от 27 сентября 2017 года).

– Для привлечения внимания перед донесением информации до населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации передается предупредительный сигнал “Внимание всем”, а именно: отрывистое звучание электросирен, частые гудки транспорта, в частности в записи через сети радиовещания и через уличные громкоговорящие устройства, — говорится в документе.

Также есть специальные системы оповещения на определенных объектах, например, на атомных электростанциях (АЭС).

Сколько времени длится подача сигнала Воздушная тревога

Длительность звучания предупредительного сигнала (сирен, гудков и т.п.) может составлять от трех до пяти минут.

После предупреждающего звукового сигнала гражданам должны предоставить информацию о чрезвычайной ситуации (где и что произошло) через:

• телерадиосети;

• интернет-ресурсы (официальные сайты, социальные сети);

• телекоммуникационные сети общего использования (телефонная связь, текстовые сообщения).

Такие сообщения для населения должны содержать:

• информацию об угрозе, месте и времени ее возникновения, масштабах, продолжительности действия;

• зону чрезвычайной ситуации (например, районы, массивы, улицы, дома, попадающие в зону поражения);

• необходимые меры безопасности, порядок действий.

Продолжительность таких сообщений должна составлять не менее пяти минут. Их при необходимости могут повторять через каждые 10-15 минут.

Что делать, если вы услышали сигнал Воздушная тревога

В таком случае есть четкий алгоритм действий. Нужно:

1. Включить радио или телевидение для прослушивания срочного сообщения о возможной чрезвычайной ситуации. Обычно информация передается в течение пяти минут после звукового сигнала (сирен).

2. Прослушать обращение к населению.

3. Внимательно продумать и выполнить рекомендации, которые будут озвучены во время обращения.

4. Постараться сообщить об услышанном родным, соседям, знакомым. При необходимости следует оказать им помощь.

Главное – действовать без паники и соблюдать полученные указания.

Если сигнал тревожных сирен и чрезвычайная ситуация застали вас дома, нужно:

• включить радиоприемник и телевизор, чтобы своевременно слышать распоряжение местных властей;

• сообщить об услышанном соседям;

• подготовить средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, медицинскую аптечку, документы (паспорт, свидетельство о рождении детей, документы об образовании, пенсионное удостоверение, военный билет), деньги, средства связи, запас пищи и воды, предметы личной гигиены;

• выключить в доме/квартире газ, водоснабжение, электричество;

• закрыть окна в квартире и уплотнить их;

• уточнить местонахождение ближайшего укрытия (подвальное помещение, паркинг, метрополитен и т.п.), в котором можно спрятаться, и проследовать туда.

В случае получения сообщения об эвакуации нужно: собрать необходимый запас продуктов на 2-3 суток, медикаменты, одежду, обувь, предметы личной гигиены, документы, деньги, наиболее ценные вещи и т.д. (общий вес вещей на одного человека не должен превышать 50 кг).

Если вы в этот момент находитесь на работе, нужно:

• выполнять распоряжения руководителя по гражданской защите вашего предприятия (компании);

• действовать согласно утвержденному плану гражданской защиты;

• участвовать в проведении аварийно-спасательных работ.

Если во время сигнала Воздушной тревоги вы находитесь в транспорте или общественном месте (магазин, рынок, кинотеатр и т.д.), следует внимательно прослушать сообщение, после чего следовать озвученным инструкциям. Если после сигнала Воздушная тревога не было последующих инструкций — пройдите в ближайшее укрытие или ложитесь на пол, если укрытия рядом нет и слышны звуки взрывов или приближающегося самолета/ракеты.

При поддержке Минцифры в Украине запустили приложение Воздушная тревога. Оно сообщает пользователям о сиренах для оперативной реакции на начало и окончание тревог. С помощью приложения вам удастся не пропустить ни одну воздушную тревогу, где бы вы ни находились.

Источник: ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области