Оккупанты нарушили права детей: Денисова об “эвакуации” на Донбассе

Омбудсмен Людмила Денисова утверждает, что страна-оккупант нарушила права украинских детей, “эвакуируя” их со временно оккупированных территорий.

– Происходит незаконная эвакуация из заведений социального типа в РФ украинских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – подчеркнула омбудсмен.

Она уточнила, что в настоящее время в РФ незаконно эвакуировали детей из:

Дома ребенка в Луганске,

Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Алчевске,

Республиканского центра социальной поддержки семей, детей и молодежи Славяносербского района Луганской области,

Школы-интерната №1 Донецка.

Денисова сообщила, что “эвакуируя” детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки из институциональных учреждений, страна-оккупант нарушает их основополагающие права, сознательно подвергая риску их жизни.

Омбудсмен призвала РФ соблюдать международное гуманитарное право, в частности – Конвенцию о защите гражданского населения во время войны, которая подписана в Женеве в 1949 году и применяется ко всем случаям объявленной войны или любому другому вооруженному конфликту, что может возникнуть между двумя или более сторонами, даже если одна из них не признает состояние войны.