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Факты / Украина / Общество

Оккупанты нарушили права детей: Денисова об “эвакуации” на Донбассе

Анастасия Гевко редактор ленты
Оккупанты нарушили права детей: Денисова об “эвакуации” на Донбассе

Омбудсмен Людмила Денисова утверждает, что страна-оккупант нарушила права украинских детей, “эвакуируя” их со временно оккупированных территорий.

– Происходит незаконная эвакуация из заведений социального типа в РФ украинских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – подчеркнула омбудсмен.

Она уточнила, что в настоящее время в РФ незаконно эвакуировали детей из:

  • Дома ребенка в Луганске, 
  • Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Алчевске, 
  • Республиканского центра социальной поддержки семей, детей и молодежи Славяносербского района Луганской области, 
  • Школы-интерната №1 Донецка.

Денисова сообщила, что “эвакуируя” детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки из институциональных учреждений, страна-оккупант нарушает их основополагающие права, сознательно подвергая риску их жизни.

Омбудсмен призвала РФ соблюдать международное гуманитарное право, в частности – Конвенцию о защите гражданского населения во время войны, которая подписана в Женеве в 1949 году и применяется ко всем случаям объявленной войны или любому другому вооруженному конфликту, что может возникнуть между двумя или более сторонами, даже если одна из них не признает состояние войны.

– Обращаюсь к представительству Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, Мониторинговой миссии ООН по правам человека, Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и международной неправительственной организации Save the Children как независимым учреждениям, деятельность которых, в том числе, направлена на защиту прав детей, с просьбой принять меры по недопущению возникновения рисков жизни и здоровью детей, избежанию случаев незаконного вывоза детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, – сказала Денисова.

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Фото: УНИАН

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