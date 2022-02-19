Оккупанты нарушили права детей: Денисова об “эвакуации” на Донбассе

Омбудсмен Людмила Денисова утверждает, что страна-оккупант нарушила права украинских детей, “эвакуируя” их со временно оккупированных территорий.
– Происходит незаконная эвакуация из заведений социального типа в РФ украинских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – подчеркнула омбудсмен.
Она уточнила, что в настоящее время в РФ незаконно эвакуировали детей из:
- Дома ребенка в Луганске,
- Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Алчевске,
- Республиканского центра социальной поддержки семей, детей и молодежи Славяносербского района Луганской области,
- Школы-интерната №1 Донецка.
Денисова сообщила, что “эвакуируя” детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки из институциональных учреждений, страна-оккупант нарушает их основополагающие права, сознательно подвергая риску их жизни.
Омбудсмен призвала РФ соблюдать международное гуманитарное право, в частности – Конвенцию о защите гражданского населения во время войны, которая подписана в Женеве в 1949 году и применяется ко всем случаям объявленной войны или любому другому вооруженному конфликту, что может возникнуть между двумя или более сторонами, даже если одна из них не признает состояние войны.
– Обращаюсь к представительству Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, Мониторинговой миссии ООН по правам человека, Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и международной неправительственной организации Save the Children как независимым учреждениям, деятельность которых, в том числе, направлена на защиту прав детей, с просьбой принять меры по недопущению возникновения рисков жизни и здоровью детей, избежанию случаев незаконного вывоза детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, – сказала Денисова.