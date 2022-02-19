Окупанти порушили права дітей: Денісова про “евакуацію” на Донбасі

Омбудсмен Людмила Денісова стверджує, що країна-окупант порушила права українських дітей, “евакуюючи” їх із тимчасово окупованих територій.

– Відбувається незаконна евакуація із закладів соціального типу в РФ українських дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, – наголосила омбудсмен.

Вона уточнила, що наразі в РФ незаконно евакуювали дітей із:

Будинку дитини у Луганську,

Республіканського соціально-реабілітаційного центру для неповнолітніх в Алчевську,

Республіканського центру соціальної підтримки сімей, дітей та молоді Слов’яносербського району Луганської області,

Школи-інтернату №1 Донецька.

Денісова повідомила, що “евакуюючи” дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з інституційних установ, країна-окупант порушує їхні основні права, свідомо наражаючи на ризик їхнього життя.

Омбудсмен закликала РФ дотримуватися міжнародного гуманітарного права, зокрема – Конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка підписана в Женеві в 1949 році і застосовується до всіх випадків оголошеної війни або будь-якого іншого збройного конфлікту, що може виникнути між двома або більше сторонами, навіть якщо одна з них не визнає стан війни.