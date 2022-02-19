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Окупанти порушили права дітей: Денісова про “евакуацію” на Донбасі

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Окупанти порушили права дітей: Денісова про “евакуацію” на Донбасі

Омбудсмен Людмила Денісова стверджує, що країна-окупант порушила права українських дітей, “евакуюючи” їх із тимчасово окупованих територій.

– Відбувається незаконна евакуація із закладів соціального типу в РФ українських дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, – наголосила омбудсмен.

Вона уточнила, що наразі в РФ незаконно евакуювали дітей із:

  • Будинку дитини у Луганську,
  • Республіканського соціально-реабілітаційного центру для неповнолітніх в Алчевську,
  • Республіканського центру соціальної підтримки сімей, дітей та молоді Слов’яносербського району Луганської області,
  • Школи-інтернату №1 Донецька.

Денісова повідомила, що “евакуюючи” дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з інституційних установ, країна-окупант порушує їхні основні права, свідомо наражаючи на ризик їхнього життя.

Омбудсмен закликала РФ дотримуватися міжнародного гуманітарного права, зокрема – Конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка підписана в Женеві в 1949 році і застосовується до всіх випадків оголошеної війни або будь-якого іншого збройного конфлікту, що може виникнути між двома або більше сторонами, навіть якщо одна з них не визнає стан війни.

– Звертаюся до представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Моніторингової місії ООН з прав людини, Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та міжнародної неурядової організації Save the Children як незалежних установ, діяльність яких, зокрема, спрямована на захист прав дітей, з проханням вжити заходів щодо недопущення виникнення ризиків життя та здоров’я дітей, уникнення випадків незаконного вивезення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – сказала Денісова.

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Фото: УНІАН

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