Окупанти порушили права дітей: Денісова про “евакуацію” на Донбасі

Омбудсмен Людмила Денісова стверджує, що країна-окупант порушила права українських дітей, “евакуюючи” їх із тимчасово окупованих територій.
– Відбувається незаконна евакуація із закладів соціального типу в РФ українських дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, – наголосила омбудсмен.
Вона уточнила, що наразі в РФ незаконно евакуювали дітей із:
- Будинку дитини у Луганську,
- Республіканського соціально-реабілітаційного центру для неповнолітніх в Алчевську,
- Республіканського центру соціальної підтримки сімей, дітей та молоді Слов’яносербського району Луганської області,
- Школи-інтернату №1 Донецька.
Денісова повідомила, що “евакуюючи” дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з інституційних установ, країна-окупант порушує їхні основні права, свідомо наражаючи на ризик їхнього життя.
Омбудсмен закликала РФ дотримуватися міжнародного гуманітарного права, зокрема – Конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка підписана в Женеві в 1949 році і застосовується до всіх випадків оголошеної війни або будь-якого іншого збройного конфлікту, що може виникнути між двома або більше сторонами, навіть якщо одна з них не визнає стан війни.
– Звертаюся до представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Моніторингової місії ООН з прав людини, Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та міжнародної неурядової організації Save the Children як незалежних установ, діяльність яких, зокрема, спрямована на захист прав дітей, з проханням вжити заходів щодо недопущення виникнення ризиків життя та здоров’я дітей, уникнення випадків незаконного вивезення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – сказала Денісова.