Из-за обстрелов на Донбассе Укрзализныця изменила расписание

Из-за обстрелов на Донбассе Укрзализныця вынуждена изменить расписание курсирования. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на страницах в соцсетях.

В частности, речь идет о поезде №6481/6482 Лантратовка – Кондрашовская-Новая – Лантратовка, который с 22 февраля не будет курсировать на перегоне Кондрашовская-Новая – Новый Айдар.

– Со станции Новый Айдар поезд будет отправляться в 9.17 и прибывать в Лантратовку в 12.47. С Лантратовки поезд будет отправляться в 13.12 и прибывать на конечную станцию Новый Айдар в 16.42, – сказано в заявлении.

Напомним, 21 февраля российско-оккупационные войска 84 раза обстреляли украинские позиции, в результате чего двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. 12 – получили ранения различной степени тяжести, а шестеро – боевые травмы.