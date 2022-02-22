Через обстріли на Донбасі Укрзалізниця змінила розклад

Через обстріли на Донбасі Укрзалізниця вимушена змінити розклад курсування. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сторінках у соцмережах.

Зокрема, йдеться про поїзд №6481/6482 Лантратівка – Кондрашовська-Нова – Лантратівка, який з 22 лютого не курсуватиме на перегоні Кондрашовська-Нова – Новий Айдар.

– Зі станції Новий Айдар поїзд вирушатиме о 9.17 та прибуватиме до Лантратівки о 12.47. З Лантратівки поїзд вирушатиме о 13.12 та прибуватиме на кінцеву станцію Новий Айдар о 16.42, – сказано у заяві.

Нагадаємо, 21 лютого російсько-окупаційні війська 84 рази обстріляли українські позиції, внаслідок чого двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення, несумісні з життям. 12 – отримали поранення різного ступеня тяжкості, а шестеро – бойові травми.