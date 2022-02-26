В Киевской области спасатели оказали помощь людям в результате обрушения автомобилей с разрушенного моста. Так, пострадало четыре человека, погиб один ребенок.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Оперативно-диспетчерская служба Бучанского района 26 февраля узнала о обрушении легковых автомобилей из разрушенного моста автодороги Киев-Ковель-Ягодин на границе Киевской и Житомирской областей.

На место происшествия пробыли подразделения 31-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Бородянка и 59-го Государственного пожарно-спасательного поста пгт Песковка.

С разрушенного моста упали пять легковых автомобилей, один из них полностью сгорел. Спасатели передали работникам экстренной медицинской помощи двух мужчин, двух женщин и одного ребенка. Их госпитализировали в Бородянскую центральную районную больницу.

Также спасатели провели деблокацию погибшего мальчика из искореженного авто (ориентировочно до 8 лет), тело которого транспортировали в Бородянскую центральную районную больницу.

На место происшествия привлекались две единицы техники и семь человек личного состава.

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Фото: ГСЧС