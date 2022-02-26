У Київській області рятувальники надали допомогу людям в результаті обрушення автомобілів зі зруйнованого мосту. Так, постраждало чотири людини, загинула одна дитина.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Оперативно-диспетчерська служба Бучанського району 26 лютого дізналася про обрушення легкових автомобілів зі зруйнованого мосту автодороги Київ-Ковель-Ягодин на межі Київської та Житомирської областей.
На місце події пробули підрозділи 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка та 59-го Державного пожежно-рятувального посту смт Пісківка.
Зі зруйнованого мосту впали п’ять легкових автомобілів, один з них повністю згорів. Рятувальники передали працівникам екстренної медичної допомоги двох чоловіків, двох жінок та одну дитину. Їх госпіталізували до Бородянської центральної районної лікарні.
Також рятувальники провели деблокацію загиблого хлопчика з понівеченого авто (орієнтовно до 8 років), тіло якого транспортували до Бородянської центральної районної лікарні.
На місце події залучались дві одиниці техніки та семеро людей особового складу.
Фото: ДСНС