У Київській області рятувальники надали допомогу людям в результаті обрушення автомобілів зі зруйнованого мосту. Так, постраждало чотири людини, загинула одна дитина.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Оперативно-диспетчерська служба Бучанського району 26 лютого дізналася про обрушення легкових автомобілів зі зруйнованого мосту автодороги Київ-Ковель-Ягодин на межі Київської та Житомирської областей.

На місце події пробули підрозділи 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка та 59-го Державного пожежно-рятувального посту смт Пісківка.

Зі зруйнованого мосту впали п’ять легкових автомобілів, один з них повністю згорів. Рятувальники передали працівникам екстренної медичної допомоги двох чоловіків, двох жінок та одну дитину. Їх госпіталізували до Бородянської центральної районної лікарні.

Також рятувальники провели деблокацію загиблого хлопчика з понівеченого авто (орієнтовно до 8 років), тіло якого транспортували до Бородянської центральної районної лікарні.

На місце події залучались дві одиниці техніки та семеро людей особового складу.

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Фото: ДСНС