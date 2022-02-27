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Факты / Украина / Общество

KFC и McDonald’s отдали готовые к употреблению продукты для военных в ресторанах, где это было реально сделать безопасно

Юля Захарченко редактор ленты
KFC и McDonald’s отдали готовые к употреблению продукты для военных в ресторанах, где это было реально сделать безопасно

Американские сети заведений быстрого питания KFC и McDonald’s на всей территории Украины отдали готовые к употреблению продукты для военнослужащих и представителей территориальной обороны.

– Рестораны KFC открыли свои кухни для приготовления пищи тем, кому это необходимо, а именно: для военных госпиталей, больниц, территориальной обороны, военных и других. Сейчас мы все одна семья, помогающая друг другу без капли сомнения, — говорится в сообщении KFC.

Заведения сейчас закрыты для посетителей из соображений безопасности, но они предоставляют местным советам еду из ресторанов, где сегодня безопасно находиться работникам.

Представители местных властей забирают продукцию и распределяют туда, где в ней нуждаются больше всего.

— Передаем продукты, не требующие приготовления: булки, донаты, десерты, сыр, молоко, воду, соки, помидоры, ломтики яблок, а также яйца, стаканы, вилки, ложки, мешалки. С Украиной в сердце, – сообщили в McDonald’s.

Заведения быстрого питания обратились к ресторанному бизнесу и всей Украине присоединиться к инициативе и открыть свои кухни, чтобы готовить и доставлять еду тем, кто сейчас в этом нуждается.

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Источник: KFC, McDonalds

Фото: Depositphotos

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