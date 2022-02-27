KFC та McDonald’s віддали готові до вживання продукти для військових в ресторанах, де це було реально зробити безпечно

Американські мережі закладів швидкого харчування KFC та McDonald’s на території всієї України віддали готові до вживання продукти для військовослужбовців та представників територіальної оборони.

– Ресторани KFC відкрили свої кухні для приготування їжі тим, кому це необхідно, а саме: для воєнних госпіталей, лікарень, територіальної оборони, військових та інших. Зараз ми всі одна родина, яка допомагає один одному без краплі сумніву, – йдеться у повідомленні KFC.

Заклади зараз закриті для відвідувачів з міркувань безпеки, але вони надають місцевим радам їжу з ресторанів, де станом на зараз безпечно перебувати працівникам.

Представники місцевих влад забирають продукцію та розподіляють туди, де її потребують найбільше.

– Передаємо продукти, які не потребують приготування: булки, донати, десерти, сир, молоко, воду, соки, помідори, скибки яблук, а також яйця, стакани, вилки, ложки, мішалки. З Україною в серці, – повідомили у McDonald’s.

Заклади швидкого харчування звернулися до ресторанного бізнесу та всієї України приєднатися до ініціативи та відкрити свої кухні, щоб готувати та доставляти їжу тим, хто зараз цього потребує найбільше.

Джерело: KFC, McDonalds