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Факты / Украина / Общество

Город погибнет: мер Херсона просит о предоставлении зеленого коридора

Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Город погибнет: мер Херсона просит о предоставлении зеленого коридора

Мер Херсона Игорь Колыхаев просит помощи в создании зеленого коридора для вывоза раненных и убитых, провоза в город медикаментов и продуктов питания.

Колыхаев подчеркнул, что без этого городу не справиться, поскольку он находится под обстрелом.

— Вниманию всех СМИ – херсонских, областных, всеукраинских, мировых! Всех журналистов, которые меня знают, которые любят Херсон, болеют за его судьбу, прошу воспользоваться силой своей четвертой власти и помочь нам получить зеленый коридор… Без всего этого город погибнет! — говорится в заявлении мера Херсона.

Российские агрессоры с ночи 1 марта пытаются взять Херсон. Днем в Таврическом районе города враги совершили боевой выстрел в жилой дом.

Военные страны-агресора спокойно передвигаются по городу, запугивая людей. Оккупанты совершили мародерство во многих аптеках и магазинах. Во время военных действий город понес потери человеческих жизней — более 150 человек.

2 марта стало известно, что в Херсоне враг захватил железнодорожный вокзал и речной порт. Также Колыхаев сказал, что пока неизвестно, сколько именно в городе убитых и пострадавших.

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