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Факти / Україна / Суспільство

Місто загине: мер Херсона просить про надання зеленого коридору

Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Місто загине: мер Херсона просить про надання зеленого коридору

Мер Херсона Ігор Колихаєв просить допомоги в створенні зеленого коридору для вивезення поранених і вбитих, провезення до міста медикаментів та продуктів харчування.

Колихаєв наголосив, що без цього місту не впоратися, оскільки воно перебуває під обстрілами.

– До уваги всіх ЗМІ – херсонських, обласних, всеукраїнських, світових! Усіх журналістів, які мене знають, котрі люблять Херсон, вболівають за його долю, прошу скористатися силою своєї четвертої влади та допомогти нам отримати зелений коридор… Без усього цього місто загине! – йдеться в заяві мера Херсона.

Російські агресори з ночі 1 березня намагаються взяти Херсон. Вдень у Таврійському районі міста вороги здійснили бойовий постріл у житловий будинок.

Військові країни-агресора спокійно пересуваються містом, залякуючи людей. Окупанти здійснили мародерство в багатьох аптеках і магазинах. Під час військових дій місто зазнало втрат людських життів – понад 150 людей.

2 березня стало відомо, що в Херсоні ворог захопив залізничний вокзал та річковий порт. Також Колихаєв сказав, що поки що невідомо, скільки саме в місті вбитих і постраждалих.

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