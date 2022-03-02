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Факты / Украина / Общество

Правительство вводит госрегулирование цен на социальные товары

Валентина Летяк редактор ленты
Роман Лещенко

Усі торгівельні мережі України в умовах воєнного стану працюють 24/7, також вводиться держрегулювання цін на соціальні товари, заявив міністр аграрної політики Роман Лещенко.

– Що стосується безпосередньої торгівельної націнки – вводиться державне регулювання цін на соціально значущі товари, – наголосив міністр.

За його словами, держава також запускає виробництво ключових товарів – круп, хліба, борошна, яєць, олії, тобто усього необхідного – за мінімальною націнкою, щоб забезпечити торгівельні мережі.

Лещенко повідомив, що на сьогодні вже сформовано більше 1 млн продуктових наборів для соціально незахищених громадян в усіх регіонах країни.

У наборі вагою 10 кг – крупи, олія, цукор, печиво, м’ясні та рибні консерви.

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Фото: Правительственный портал

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