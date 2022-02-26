Дефицита продуктов нет, все предприятия работают — Минагрополитики

Дефицита продовольствия в магазинах и складах Украины нет. Предприятия по производству продуктов питания работают в штатном режиме.

В этом заверил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

– Были временные сбои. Но Минагрополитики провело координационные совещания с производителями муки, хлеба, торговыми сетями. Мы всех между собой скоммуницировали и проговорили все детали по бесперебойным поставкам продовольствия в города, села и поселки Украины, — заявил министр.

По словам Лещенко, из-за массовых переездов людей распределение спроса на базовые продукты по регионам существенно изменилось. Поэтому поставки концентрируют в регионы с самым большим спросом.

– Большинство предприятий по производству продуктов питания работает в штатном режиме. ВСЕ ОНИ подтверждают свою готовность снабжать украинцев продовольствием во всех необходимых объемах. Потому уверяю: никаких рисков для населения не существует. Будьте спокойны!

Более того, украинские аграрии продолжают сеять и вносить удобрения даже во время войны.