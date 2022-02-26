Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Дефицита продуктов нет, все предприятия работают — Минагрополитики

Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Дефицита продуктов нет, все предприятия работают — Минагрополитики

Дефицита продовольствия в магазинах и складах Украины нет. Предприятия по производству продуктов питания работают в штатном режиме.

В этом заверил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

– Были временные сбои. Но Минагрополитики провело координационные совещания с производителями муки, хлеба, торговыми сетями. Мы всех между собой скоммуницировали и проговорили все детали по бесперебойным поставкам продовольствия в города, села и поселки Украины, — заявил министр.

По словам Лещенко, из-за массовых переездов людей распределение спроса на базовые продукты по регионам существенно изменилось. Поэтому поставки концентрируют в регионы с самым большим спросом.

– Большинство предприятий по производству продуктов питания работает в штатном режиме. ВСЕ ОНИ подтверждают свою готовность снабжать украинцев продовольствием во всех необходимых объемах. Потому уверяю: никаких рисков для населения не существует. Будьте спокойны!

Более того, украинские аграрии продолжают сеять и вносить удобрения даже во время войны.

Читайте
Бои за Киев и удары по мирному населению: что происходит в третий день масштабной войны в Украине (онлайн)

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка