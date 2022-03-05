Арестович призвал тероборону на западе Украины прекратить блокировку транзита на дорогах

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович попросил представителей территориальной обороны прекратить блокировку транзита грузов и товаров на дорогах. Он сообщил, что поступают сообщения о почти парализованном движении в западных областях Украины.

— Когда придет западная гуманитарная и военная помощь, она не сможет вовремя быть переброшена в центральные, восточные и южные области, — отметил Арестович.

По его словам, в сообщениях говорится, что силы терробороны во время осмотра транспорта и пассажиров не убирают автомобили с трассы на специальные площадки, а другим машинам приходится остановить движение.

– Когда грузы и пассажир двигаются в течение 4,5 часа на 40 км – это уже государственная проблема. Пожалуйста, упакуйтесь на месте, — призвал советник главы ОП.

Он призвал глав местных властей помочь в налаживании сотрудничества, координации действий сил территориальной обороны и правоохранительных органов, которым должны передавать всех подозрительных людей.

Советник главы ОП попросил правоохранителей оказать профессиональное содействие теробороне в налаживании фильтрации транспортного потока и оборудовании площадок для осмотра.