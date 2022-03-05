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Факты / Украина / Общество

Арестович призвал тероборону на западе Украины прекратить блокировку транзита на дорогах

Юля Захарченко редактор ленты
Олексій Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович попросил представителей территориальной обороны прекратить блокировку транзита грузов и товаров на дорогах. Он сообщил, что поступают сообщения о почти парализованном движении в западных областях Украины.

— Когда придет западная гуманитарная и военная помощь, она не сможет вовремя быть переброшена в центральные, восточные и южные области, — отметил Арестович.

По его словам, в сообщениях говорится, что силы терробороны во время осмотра транспорта и пассажиров не убирают автомобили с трассы на специальные площадки, а другим машинам приходится остановить движение.

– Когда грузы и пассажир двигаются в течение 4,5 часа на 40 км – это уже государственная проблема. Пожалуйста, упакуйтесь на месте, — призвал советник главы ОП.

Он призвал глав местных властей помочь в налаживании сотрудничества, координации действий сил территориальной обороны и правоохранительных органов, которым должны передавать всех подозрительных людей.

Советник главы ОП попросил правоохранителей оказать профессиональное содействие теробороне в налаживании фильтрации транспортного потока и оборудовании площадок для осмотра.

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Фото: Офис президента

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