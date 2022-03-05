Эта война нужна только Путину: полонені військові РФ звернулися до росіян

В субботу, 5 марта, пленные российские военнослужащие обратились к своим согражданам. Они призывают их сделать все возможное для прекращения войны в Украине.

– Россияне, сделайте все возможное для того, чтобы эта война прекратилась. Она не нужна ни Украине, ни России. Эта война нужна только Путину, – заявил российский военнослужащий Чуватаревский Андрей, проходивший контрактную службу в Московской области.

Он призвал своих сограждан выходить на митинги, перекрывать дороги федерального значения и делать все для невозможности прохода российской техники.

– Пытайтесь донести до президента, отгоняйте военных от техники, чтобы они не ехали и не бомбили мирное население. Если вы выйдете на улицы, то президент примет решение об отзыве войск. Тогда войны не будет, – заявил он.

На вопрос журналистов о том, понимает ли он мотивы руководства РФ по вторжению в Украину, Чуватаревский ответил отрицательно.

– Я не знаю, для каких целей. Скорее всего, ему нужны просто территории и земли. Нам этого не нужно, – подчеркнул военнослужащий.

Он добавил, что воевать в российской армии не хочет никто.

– Не было желания ехать даже на учения вдаль от цивилизации … Мы испытываем ненависть к руководству, которое нас сюда отправило. Мы понимаем, что нас сюда, как котят, закинули ради выгоды правительства, – сказал он.

Чуватаревский также обратился к присутствующим в зале иностранным журналистам, с просьбой распространить данную информацию для того, чтобы президенты их стран повлияли на Путина в прекращении войны.

– Мы надеемся на это очень, – сказал он.

Тем временем другой пленный военнослужащий, Михаил Куликов, сказал, что российским гражданам нужно приложить максимальные усилия для того, чтобы в Украине передали страдать российские и украинские дети.

– Народ России, встаньте! Здесь ваши дети. Здесь также страдают дети Украинского народа. Не надо никого бояться. Украинский народ не боится никого. Они за свою землю будут до последнего стоять. У меня дома тоже двое маленьких детей, к которым я не знаю, попаду ли. Родители, перекрывайте дороги, не отпускайте своих детей, делайте все, чтобы российские войска разворачивались назад, – сказал Куликов.

Пленный Дмитрий Гагарин, в свою очередь, передал своим родным и близким в России, чтобы они не слушали российскую пропаганду.

– Хотелось бы, чтобы все люди Российской Федерации услышали, что здесь в Украине все не так, как рассказывают по российскому телевидению. Здесь нет бандеровцев, нет какие-то нацистов. Здесь обычный мирный народ, который сейчас сплотился против одного человека – Путина. Человека, который хотел быть завоевателем. Хотел бы, чтобы это все закончилось в кратчайшие сроки. Здесь все не так, как показывают наши СМИ и зомбируют людей, – сообщил он.

Гагарин призывает россиян отключить телевизоры, не слушать Путина и отговаривать родных и близких от того, чтобы ехать воевать в Украину.

– Единственные преступники здесь те, кто приехал из России и, как говорит Путин, “защищают” украинцев. Я хочу, чтобы наши родные поднимались и объясняли ситуацию другим людям в России. Здесь гибнет гражданское население, дети и ветераны, которые вместе с Россией отвоевывали все эти земли от фашистской Германии, – подчеркнул военный.

Всего на пресс-конференции присутствовало десять военнослужащих, которые добровольно сдались в плен. Каждый из них отметил хорошее обращение и предоставление возможности связаться со своими родственниками.

Часть выступавших сказали, что категорически не хотят возвращаться в Российскую Федерацию и сейчас опасаются за свои семьи.

По их словам, все военнослужащие до сержантского уровня были уведомлены лишь об отправке на военные учения.