Новая почта внесла изменения в график работы на 5 марта 2022 года.

По будням часть отделений в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе и Львове работают с 8.00 до 18.00, другие областные центры с 9:00 до 17:00.

В субботу Новая почта в Днипре, Одессе, Львове и Запорожье работаеть с 9:00 до 18:00. В Киеве с 9:00 до 17:00. В Виннице с 10:00 до 17:00. В Сумах с 9:00 до 15:00. В других областных центрам график работы отделений с 9:00 до 17:00.

В воскресенье все отделения Новой почты закрыты.

Обратите внимание, что если в городе действует комендантский час, то Новая почта открывается утром на час позже и закрывается вечером на час раньше.

Какие отделения работают на 5 марта 2022 года (список)

Если ваше отправление находится в другой области, можно сделать бесплатную переадресацию в место, где его удобно получить. Для этого достаточно нажать функцию Переадресация в треккинге на сайте или в мобильном приложении, а также выбрать отделение.

Хранение всех посылок, которые сейчас находятся на Новой почте, бесплатно.

Какие услуги предоставляет Новая почта:

Получение и отправка посылки

Международные отправления

Пополнение мобильного

Денежные переводы

Снятие наличных с банковской карты

Кроме того, на отделениях Новой почты можно без комиссии отправить деньги на спецсчет Вооруженных сил Украины или благотворительным организациям “Фонд Сергія Притули” и “Повернись живим”