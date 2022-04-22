Під час війни в Україні відділення Нової пошти працюють у тих містах, де це можливо та безпечно, зважаючи на повномасштабну війну в Україні.

Відділення працюють щодня, без вихідних та надають ті ж послуги, що й до війни. У Новій пошті закликають слідкувати за новинами на сайті, тому що ситуація в Україні міняється динамічно.

Які відділення працюють:

Якщо ваше відправлення перебуває в іншій області, можна зробити безкоштовну переадресацію на місце, де його зручно отримати. Для цього достатньо натиснути функцію Переадресація у трекінгу на сайті або мобільному додатку, а також вибрати відділення.

У відчинених відділеннях можна надіслати та отримати посилки по Україні та за кордон. До 31 травня за спеціальним тарифом можна відправляти особисті речі по Україні у валізах чи коробках до 30 кг – за 120 грн.

Із 21 березня Нова пошта відновила тарифікацію послуг зберігання та переадресації. Посилки зберігаються безкоштовно тільки у відділеннях, що тимчасово не працюють. Також безкоштовно можна переадресувати відправлення, оформлене до 24 лютого.

Які послуги надає Нова пошта:

отримання та надсилання посилки,

міжнародні відправлення,

поповнення мобільного,

грошові перекази,

зняття готівки з банківської картки.

Крім того, у відділеннях Нової пошти можна без комісії надіслати гроші на спецрахунок Збройних сил України або благодійним організаціям Фонду Сергія Притули та Повернись живим.

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Фото: Нова пошта